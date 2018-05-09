Новосибирск, 9 мая, 2018, 13:49 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин после вступления в должность подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников, отметив, что глава государства поставил как стратегические, так и вполне конкретные задачи (и в первую очередь, задачи развития), рассказал, насколько сибирский регион готов к их выполнению.

Kremlin.ru Рабочая встреча Президента России Владимира Путина с Андреем Травниковым

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«Для меня, как регионального руководителя, важно, что огромное внимание уделено вопросам народосбережения: даны конкретные поручения по повышению продолжительности жизни, снижению смертности, по ликвидации дефицита кадров в первичном медицинском звене», — сказал Травников.

Среди стратегических задач, которые поставил президент, глава Новосибирской области обратил внимание на увеличение ввода жилья практически в полтора раза от уровня 2017 года, объёмов строительства и ремонта дорог, и развитие науки.

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«С учётом поручения по разработке модели развития Новосибирского научного центра как территории с повышенной концентрацией науки и образования, которое Владимир Путин подписал 18 апреля, у Новосибирской области есть возможность стать пилотным регионом, на которые будут равняться многие территории РФ», — считает Андрей Травников.

Указ о стратегических задачах Российской Федерации, уверен врио губернатора области, это не декларативный документ, а план по разработке конкретных национальных проектов и программ, которые помогут достичь заданных президентом планок.

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«Как сказал президент — нет времени на раскачку, надо действовать. Вот с этим чувством я и вернулся из Москвы — время действовать. Как руководитель региона я чувствую поддержку и от коллег, которые работают рядом, и от руководителей федерального уровня. Вместе мы будем работать на достижение и, возможно, перевыполнение установленных показателей», — подчеркнул Андрей Травников.

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Все направления развития, обозначенные президентом в указе, подчеркнул Травников, будут учтены при разработке стратегии социально-экономического развития Новосибирской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце 2017 года в Новосибирской области начали актуализировать стратегию социально-экономического развития. Упор при её разработке в первую очередь будет сделан на те отрасли экономики, в которых регион, по мнению властей, традиционно силён: высокотехнологичная промышленность, фундаментальная и прикладная наука, агропромышленный и транспортно-логистический комплексы.