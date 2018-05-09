Москва, 9 мая, 2018, 13:46 — ИА Регнум. После Парада в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне произошел досадный эпизод, исправить который смог президент Российской Федерации Владимир Путин. Данный эпизод попал в прямую трансляцию Парада Победы.

Kremlin.ru Путин с ветераном Великой Отечественной войны

После того, как верховный главнокомандующий поприветствовал и поблагодарил всех присутствовавших на Параде ветеранов, он вместе с президентом Сербии Александром Вучичем и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху направился к Могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены в Александровском саду, чтобы возложить траурные венки.

В тот момент, когда президент подходил к Кремлевскому проезду, к нему попытался подойти ветеран в военном мундире, однако он был заблокирован сотрудниками Федеральной службы охраны (ФСО), которые сопровождали лидеров трех стран.

Ветеран однако проявил настойчивость и тогда сотрудник ФСО начал его довольно бесцеремонно отталкивать. По данным телеканала «Россия 24» ветеран хотел засвидетельствовать свое почтение верховному главнокомандующему.

Путин заметил этот инцидент и он ему категорически не понравился. Глава государства развернулся и подошел к ветерану, с котором поздоровался за руку. Также российский лидер предложил ветерану пройти вместе к Могиле Неизвестного солдата и принять участие в траурной церемонии возложения венков.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже прокомментировал этот инцидент. Действия сотрудника ФСО он назвал «непреднамеренной случайностью».

«Президент уже обратил внимание на необходимость исключения таких ситуаций впредь», — сказал Песков.