Симферополь, 9 мая, 2018, 13:22 — ИА Регнум. В Симферополе праздничные мероприятия 9 мая, посвящённые 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, начались с возложения цветов на Военном мемориальном кладбище, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Дремлюгин ИА REGNUM Парад в Крыму

Затем в центре города по проспекту Кирова прошёл военный парад. Торжественный марш личного состава частей Симферопольского гарнизона и механизированной колонны военной техники — реактивных систем залпового огня, зенитно-ракетных комплексов и бронетранспортёров — сопровождался выступлением президента России Владимира Путина, которое транслировалось на большом светодиодном экране, установленном на площади им. Ленина.

«73 года назад закончилась Великая Отечественная война, нацизм был сломлен, положен конец его зверствам, бесчинствам и варварству. Повержены преступные планы мирового господства. Разгром нацистов стал грандиозной, триумфальной Победой, это долгожданное слово сразу облетело планету и все страны, все народы понимали тогда, что именно Советский Союз определил исход Второй мировой войны, что этот великий жертвенный подвиг совершил наш солдат и наш народ», — сказал глава государства.

Поздравил с праздником крымчан и глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Дорогие ветераны Великой Отечественной войны! Партизаны и подпольщики! Труженики тыла! Уважаемые крымчане! Поздравляю вас с Днём Победы. Этот праздник объединяет весь многонациональный народ России, всех крымчан. День Победы сочетает в себе великий исторический государственный смысл и глубоко личные переживания, живую память о родных и близких людях, которую бережно хранит каждая российская семья», — отметил руководитель региона.

Не обошёл он вниманием и «Бессмертный полк», в котором в этом году в одном только Симферополе, по предварительным данным организаторов, прошло более 40 тысяч человек.

«В «Бессмертном полку» идут люди разных национальностей, разных политических взглядов — все, кому дорог светлый образ воина-победителя. Сегодня все мы однополчане. Отношение к Великой Победе является гранью, которая отделяет недругов России от тех, кто желает нашей Родине добра и процветания. Память о подвиге победителей вдохновляла нас в дни Крымской весны. Мы не допустим искажения исторической правды. Мы держим равнение на вас, дорогие ветераны! Низкий поклон вам! Великая Победа — это наша Победа. С праздником вас!» — подчеркнул Сергей Аксёнов.

Из центра города «Бессмертный полк, во главе которого традиционно шли дети, отправился многотысячной колонной к Вечному огню на могиле Неизвестного солдата, чтобы возложить цветы и поклониться подвигу предков.

Напомним, что в Симферополе патриотическая акция впервые была организована в 2013 году, тогда в колонне с портретами своих родственников по городу прошло не более полутысячи человек.

В 18:00 в центре крымской столицы состоится праздничный концерт, который завершится масштабным фейерверком.

Не только масштабные празднования, но и военные парады в честь Дня Победы прошли также в городах-героях Керчи и Севастополе. Жители последнего в этот день отмечают не только 73-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне, но и 74-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

Губернатор Дмитрий Овсянников, спикер Заксобрания Екатерина Алтабаева, командующий Черноморским флотом Александр Витко, в последний раз принимающий парад в этой должности, и бесчисленное множество рядовых горожан возложили цветы к Мемориальной стене героической обороны Севастополя в 1941—1942 годах.

«Эта война стала для нас не только справедливой и освободительной, но и всенародной, священной, Великой Отечественной. Сражения под Москвой и Ленинградом, на Курской дуге, освобождение Европы и битва за Берлин — всё это славные вехи подвигов советских солдат. Источник преемственности поколений и победных традиций вооруженных сил РФ», — заявил с трибуны адмирал Витко.

Обращаясь к ветеранам, адмирал подчеркнул, что именно они — главные герои сегодняшнего праздника.

«Ваш подвиг в годы определил мирную и достойную жизнь для многих поколений, дал им возможность созидать и смело идти вперед. Именно ваше легендарное поколение отличает невиданная сила духа и преданность отчизне. Высочайшая ответственность за её судьбу», — подчеркнул командующий.

В параде в Севастополе приняли участие более полутора тысяч военнослужащих флота, Нацгвардии и МЧС России, а также около 30 единиц боевой техники: подвижные системы целеуказания «Минерал» и «Монолит», береговой ракетный комплекс «Бастион», танки Т-72Б3, бронеавтомобили «Рысь», бронетранспортёры БТР-80 и БТР-82, машины «Тайфун», минометы «Поднос», системы залпового огня «Град-М», гаубицы «Д-30», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» и зенитно-ракетный комплекс «С-400», который был впервые выведен на парад.

Завершилась официальная часть праздника традиционным маршем победителей — ветеранов Великой Отечественной войны, Черноморского флота и Вооруженных сил, и акцией «Бессмертный полк».

Также как и в Симферополе, вечером, в 18:00 на площади Нахимова севастопольцы смогут увидеть большой праздничный концерт, а позже артиллерийский салют над акваторией Севастопольской бухты.