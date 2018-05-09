Копенгаген, 9 мая, 2018, 13:13 — ИА Регнум. Национальная сборная Финляндии по хоккею разгромила сборную Норвегии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею. Игра состоялась накануне, 8 мая, в Хернинге (Дания).

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Финны загнали в ворота норвежцев аж семь шайб. Две шайбы загнали в первом периоде Вели-Матти Савинайнен (5) и Марко Анттила (8). В втором периоде финны загнали четыре шайбы, отличились Теуво Терявяйнен (22), Каспери Капанен (24),Маркус Нутиваара (39), Микаэль Гранлунд (40).

И в третьем периоде ворота норвежцев были поражены в седьмой раз — на 58-й минуте шайбу загнал Саку Мяналанен.

Стоит отметить, что финны уже третий матч подряд в рамках группового турнира на чемпионате мира выигрывают с разгромным счетом. Ранее финляндская сборная разгромила сборную Южной Кореи и Латвии с одинаковым счетом — 8:1.