Москва, 9 мая, 2018, 12:46 — ИА Регнум. Столица Российской Федерации — город Москва вошел в список 30 лучших студенческих городов мира. Рейтинг QS Best Student Cities Ranking составила британская компания Quacquarelli Symonds.

Minsvyaz.ru Московские студенты

Авторы исследования проанализировали 489 городов мира. В итоге Москва заняла 28-е место в рейтинге лучших студенческих городов мира, улучшив положение на 11 позиций по сравнению с прошлым годом.

Кроме Москвы в рейтинг попали такие российские города, как Томск (поднялся с 91-го на 74-е место), Санкт-Петербург (76-е место), Новосибирск (96-е место).

При подготовке данного рейтинга составители оценивали шесть аспектов: мировой рейтинг университетов, расположенных в городе; интернациональный студенческий состав; привлекательность самого города; активность работодателей; финансовая доступность; мнение самих студентов.

Собственно все четыре российских города, попавшие в рейтинг, улучшили перспективы трудоустройства для студентов и поднялись в категории «активность работодателей».