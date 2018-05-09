Абакан, 9 мая, 2018, 12:41 — ИА Регнум. В Хакасии 9 мая, как и по всей стране, проходят праздничные мероприятия, посвященные 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В столице республики — городе Абакане — праздничная программа на Первомайской площади началась с торжественного митинга.

R-19.ru Шествие «Бессмертного полка» в Абакане

«От всей души поздравляю вас с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! 9 Мая — священная дата для каждого жителя России и для многих народов мира, которым советские воины-освободители принесли свободу и избавление от фашизма! Это была по-настоящему Великая Победа, и для наших соотечественников она такой навсегда и останется. Потому что именно наша страна, именно наш многонациональный народ понёс в этой кровопролитной войне самые страшные, невосполнимые потери. Миллионы погибших людей. Миллионы разбитых семей и осиротевших детей. Миллионы искалеченных судеб. Мы все обязаны помнить, какой непомерно высокой ценой оплачено это мирное небо, свобода и независимость нашего Отечества», — сказал глава Хакасии Виктор Зимин, обращаясь с приветственным словом к ветеранам Великой Отечественной войны, их близким и всем собравшимся.

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, из Хакасии на фронт ушли порядка 70 тысяч человек. Они героически сражались на разных фронтах, в том числе в составе орденоносной Пирятинской дивизии, которая была сформирована в Абакане и завершила войну в боях за освобождение Европы.

«Больше 30 тысяч наших земляков не вернулись с полей сражений, отдав в боях за Родину самое дорогое, что у них было — свои жизни. Для нашей небольшой Хакасии это стало тяжелейшей утратой. Вечная слава и вечная память погибшим героям войны и тем, кто не дожил до этого дня», — сказал руководитель региона.

По главной площади республики под звучание оркестра прошли 17 парадных расчётов. Среди них — военнослужащие воинских частей, дислоцированных на территории Хакасии, представители силовых структур региона, кадеты и другие. Впервые в состав торжественного марша в Хакасии вошли участники боевых действий. По Первомайской площади в этом году прошла колонна ретро-автомобилей военного времени. Также знаменосцы торжественно пронесли штандарты фронтов, участвовавших в Великой Отечественной войне. Завершился марш прохождением боевой техники.

Праздничный салют в Абакане прогремит в 22:30 по местному времени.

В республиканском правительстве уточнили, что в Хакасии в День Победы в шестой раз состоялось шествие «Бессмертного полка». Многочисленная колонна с портретами ветеранов традиционно прошла по проспекту Ленина от здания спортивного комплекса «Абакан» до парка Победы. Возглавили шествие Виктор Зимин и мэр Абакана Николай Булакин.

Глава республики нёс портрет своего деда Дмитрия Ивановича Зимина, погибшего в марте 1945 года под Будапештом, в городе Веспрем.

«Очень жаль, что дед погиб всего за два месяца до Победы. Один из пяти орденов, Орден Отечественной войны, он получил посмертно. Спустя много лет я посетил то место, где похоронен дед в братской могиле. Я и моя семья бережно храним память о нём. При всей скорби и горечи от этой утраты я убеждён, что мы просто обязаны чтить, помнить и передавать эту память своим детям, внукам и правнукам, воспитывать новое поколение на примере наших героических предков», — подчеркнул Зимин.

Как уточнили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, в «Бессмертном полку» в Абакане прошли порядка 15 тысяч человек. Всего в праздничных мероприятиях по республике приняли участие около 60 тысяч человек.

Координатор «Бессмертного полка» в Абакане Всеволод Пименов в беседе с корреспондентом ИА REGNUM сообщил, что шествие в столице Хакасии прошло в торжественной обстановке, однако без лишнего официоза.

«Акцию в Абакане поддержало большое количество людей. По предварительным оценкам, даже больше, чем в прошлом году. Однако точной статистики участников мы не ведем, так как такова политика всероссийского «Бессмертного полка», — отметил Пименов.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, по оценкам республиканского правительства, 9 мая 2017 года в Абакане в акции «Бессмертный полк» приняли участие более 11 тысяч человек.

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