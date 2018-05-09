Ярославль, 9 мая, 2018, 12:40 — ИА Регнум. 9 Мая на Советской площади в Ярославле состоялся праздничный военный парад, посвящённый празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Yarregion.ru Военный парад в Ярославле

Около 5 тысяч ярославцев наблюдали за его ходом. Большего количества зрителей не позволяет вместить центральная площадь города.

Увы, непосредственных участников Великой Отечественной войны с каждым годом становится меньше. Немногочисленных ветеранов к центральным трибунам торжественно доставила автоколонна во главе с ретроавтомобилем под Знаменем Победы.

Участники парада и зрители почтили память всех павших в годы войны минутой молчания. Затем по площади торжественным шествием прошли войска Ярославского территориального гарнизона.

Волнующим событием во время парада стал пролет легендарного штурмовика Ил-2. Это один из двух в мире действующих экземпляров крылатой машины. Во время войны он получил сильные повреждения в воздушном бою в 1943 году. Восстановлением самолета занимался фонд содействия сохранению военно-исторического наследия и созданию коллекции исторических самолетов «Крылатая память Победы».

Ярославцы смогли увидеть и другую легендарную военную машину — танк Т-34.