Санкт-Петербург, 9 мая, 2018, 13:55 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге 9 мая прошел военный парад войск Санкт-Петербургского территориального гарнизона Западного военного округа в ознаменование 73-й годовщины Великой Победы, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Он продолжался более часа и запомнился образцами вооружения и военной техники, которые ранее не выходили на всеобщее обозрение.

Дарья Драй ИА REGNUM Курсанты Суворовского училища на военном параде в честь Дня Победы в Петербурге

Несмотря на сильный ветер и похолодание, в столь редкую для Северной столицы солнечную погоду сотни горожан направились к Дворцовой площади еще до 9 утра. Семьи с маленькими детьми, молодые и пожилые петербуржцы с утра прогулялись по свободному от машин Невскому проспекту, вынужденно огибая многочисленные контрольно-пропускные пункты.

Почетные гости, ветераны и блокадники, труженики тыла заранее заняли свои места на трибуне у Зимнего дворца. В 10:00 на главную площадь города под музыку песни «Священная война» вынесли Знамя Победы и российский триколор. «Пусть ярость благородная вскипает как волна», — подпевали оркестру некоторые зрители.

Дарья Драй ИА REGNUM Истребители в небе Петербурга

Дарья Драй ИА REGNUM Транспортно-боевые вертолёты над Дворцовой площадью

К ветеранам, солдатам, матросам и офицерам обратился командующий войсками Западного военного округа, генерал-полковник Андрей Картаполов. Он напомнил о важности дня 9 мая для российского народа, сказал о том, что Великая Отечественная война была эпохой великих потерь, мужества и отваги. Затем началась основная часть парада.

Дарья Драй ИА REGNUM Командующий войсками ЗВО генерал-полковник Андрей Картаполов

Первыми по Дворцовой маршировали пешие парадные расчеты. Среди них была и уникальная колонна Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова, слушатели которой являются продолжателями дела врачей и фельдшеров, спасавших солдат на поле боя и в военных госпиталях в 1940-х годах.

Дарья Драй ИА REGNUM Проезд кортежа на военном параде в честь Дня Победы в Петербурге

Особый восторг у зрителей вызвали женские подразделения — «красные береты» Юнармии и наследницы защитниц ленинградского неба времен Великой Отечественной, женщины-военнослужащие 6-й Ленинградской Краснознаменной армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны.

«Вот это красавицы идут», — восхищенно заметила зрительница парада.

Дарья Драй ИА REGNUM Парадный расчет войск МЧС на военном параде в честь Дня Победы в Петербурге

За улыбающимися девушками проследовали спецназовцы в бронежелетах с автоматами, десантники, следом — морская пехота. Оборона Сталинграда и Севастополя, десантная Петсамо-Киркенесская операция в 1944 году, встреча с союзниками на Эльбе — вот ратные подвиги морских пехотинцев.

Дарья Драй ИА REGNUM Парадный расчет на военном параде в честь Дня Победы в Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Парадный расчет на военном параде в честь Дня Победы в Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Курсанты Нахимовского училища на военном параде в честь Дня Победы в Петербурге

33-я бригада оперативного назначения Северо-Западного округа войск национальной гвардии прошла по Дворцовой, отметив подвиг тех гвардейцев, которые в годы войны организовали снайперское движение, защищали Ленинград и легендарную Дорогу жизни.

За ними шествовали военнослужащие 138-й отдельной Красносельской мотострелковой бригады. Она воевала на линии Маннергейма и прорывала блокадное кольцо, а в наше время участвовала в операциях в Южной Осетии и Приднестровье.

Дарья Драй ИА REGNUM Бойцы ВДВ на параде Победы в Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Приветствие от командующего на военном параде в честь Дня Победы в Петербурге

Военный парад в честь Дня Победы в Петербурге

Затем на Дворцовую площадь вышла военная техника. Возглавили механизированную колонну легендарные танки Т-34−76 и Т-34−85. Один из них, с почетным наименованием «Кантемировец», участвовал в штурме Берлина и Параде Победы в 1945 году в Москве. Над танками реяли знамена боевых частей, участвовавших в прорыве блокады Ленинграда и полном разгроме врага на подступах к Ленинграду.

Дарья Драй ИА REGNUM Танк Т-34 «Кантемировец»

По площади прошли автомобили многоцелевого назначения «Тигр» и бронированные внедорожники, боевые пикапы УАЗ-23 632 с пулеметами «Корд», «Печенег» и беспилотниками «Орлан-10».

Дарья Драй ИА REGNUM Ветераны на на военном парада в честь Дня Победы в Петербурге

Участниками парада стали бронетранспортёры БТР-82А со стрелками-зенитчиками с ПЗРК в руках, БТР-80, боевые машины пехоты БМП-3, самоходные колесные и гусеничные артиллерийские системы «Нона-СВК», «Мста-С», «Мста-Б», мощнейшая буксируемая артсистема «Гиацинт», реактивная система залпового огня повышенной дальности «Торнадо-Г».

Дарья Драй ИА REGNUM Танки Т-72Б-3 на параде в Петербурге

Появились на Дворцовой и танкисты 138-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады на новейших танках Т-72Б-3. В годы Великой Отечественной это соединение освободило более 700 населенных пунктов, прошло 1640 км фронтовых дорог.

Дарья Драй ИА REGNUM Танки Т-72Б-3 на параде в Петербурге

Прошли по главной площади Северной столицы оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», зенитные ракетные комплексы «С-400», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь», новейшие автомобили системы радиоэлектронной борьбы и другая современная техника.

Дарья Драй ИА REGNUM Ветераны на на военном парада в честь Дня Победы в Петербурге

Всего в составе механизированной колонны было 129 единиц военной техники и вооружения, состоящего на службе в Западном военном округе.

Завершился парад пролетом транспортной и боевой авиации на высоте от 200 до 600 метров. Строй возглавил самый мощный в мире транспортный вертолет Ми-26. За ним над центром Петербурга прошли боевые вертолеты Ми-8МТВ, Ми-35 и Ка-52, военно-транспортные самолеты Ан-26, Ан-12 и Ту-134.

Дарья Драй ИА REGNUM Танки Т-72Б-3 на параде в Петербурге

Вслед за вертолетами в небе появились всепогодные самолеты-разведчики Су-24МР, они могут летать в любых условиях на предельно малых высотах.

Истребители МиГ-29СМТ сменили их в небе над Дворцовой площадью, затем в едином строю прошли истребители Су-27СМ и перехватчики дальнего радиуса действия МиГ-31БМ.

Петербуржцы и гости города смогли увидеть и боевые самолеты Су-34: эти истребители-бомбардировщики способны нанести высокоточный удар, в том числе с использованием ядерного оружия, по сухопутным и надводным целям. Сейчас эти самолеты активно применяются в ходе военной операции в Сирии.

В финале над площадью пронеслись самые грозные истребители ВВС России — Су-35С, выполнив фигуру высшего пилотажа.

Дарья Драй ИА REGNUM Воздушная техника в небе Петербурга

…Постепенно толпа зрителей потекла к выходу с площади. Маленькие дети танцевали с родителями под звуки оркестра, фотографировались с ветеранами, героями СССР и России. Сегодня в Петербурге, как и в других городах страны, планируется шествие «Бессмертного полка», многие горожане пришли на парад уже с табличками с изображением и именами своих близких фронтовиков, так что теперь им предстояло добраться до места сбора.

Прилегающие к Дворцовой улицы все еще были перекрыты, но правоохранители пытались убедить горожан уйти с проезжей части на тротуары. Тщетно: толпа там просто не умещалась.

«Ого, сколько людей!» — удивился четырехлетний петербуржец. «А чего ты хочешь, — резонно заметил его пятилетний брат, держащий того за руку. — День Победы ведь!».