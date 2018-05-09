Киев, 9 мая, 2018, 11:51 — ИА Регнум. В Киеве радикалы атаковали главу представительства Россструдничества Константина Воробьева, когда тот шел возлагать цветы к Вечному огню. Об этом сегодня, 9 мая, сообщает РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский националист

«Я как раз пытался ехать к месту, где собираются киевляне традиционно 9 мая утром, и вместе с коллегами и друзьями возложить цветы к Вечному огню и к памятнику Николая Ватутина. На выходе из подъезда на меня напали сзади несколько человек <…> и облили нечистотами и зеленкой», — рассказал Воробьев.

Он также сообщил, что нападавшие являлись членами националистической организации С14 (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая входит в «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, офис Россотрудничества в Киеве дважды был разгромлен в феврале 2018 года. Так, 17 февраля в здание Россотрудничества ворвались радикалы, разрисовали стены и сожгли российский флаг.

18 февраля в здание Россотрудничества в Киеве ворвались члены группировки «Организация украинских националистов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Здание забросали камнями и яйцами, разбили окна и сожгли российский флаг.

При этом украинская национальная полиция еще перед первым разгромом в одностороннем порядке расторгла договор об охране российской организации.