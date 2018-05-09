Юрмала, Латвия, 9 мая, 2018, 11:39 — ИА Регнум. В городе Юрмале (Латвия) всё же разрешат шествие «Бессмертного полка». Сегодня, 9 мая, дума соберётся на внеочередное заседание и готова выдать организаторам акции соответствующее разрешение.

Иван Шилов ИА REGNUM Бессмертный полк

Об этом со ссылкой на организатора акции Яниса Кузинса сообщает издание BaltNews.lv. По словам политика, в думе признали, что отказ в разрешении на шествие был ошибочным, и готовы его пересмотреть. Заседание думы пройдёт с участием представителей полиции.

«Они понимают, что проиграют суд, и поэтому решили поступить так», — считает Янис Кузинс. Впрочем, судебного разбирательства это не отменит. Сразу после заседания думы он поедет в суд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, городская дума отказалась согласовать шествие «Бессмертного полка». Муниципальные власти объяснили отказ неправильно оформленной заявкой на проведение акции. Примечательно, что заявка была подана ещё 21 апреля. Тогда Кузинс заявил о намерении оспорить отказ в суде.