Грозный, 9 мая, 2018, 11:33 — ИА Регнум. Парламент Чеченской Республики намерен внести в Государственную думу законопроект о поправке в Конституцию России, которая позволила бы одному и тому же лицу занимать пост президента Российской Федерации не два, а три срока подряд. Соответствующий законопроект был опубликован накануне, 8 мая, на сайте законодательного собрания Чечни.

АнатоликДАМ Специальный экземпляр текста Конституции Российской Федерации, на котором приносит присягу Президент Российской Федерации

Накануне на заседании Совета парламента Чечни состоялось обсуждение данного вопроса. В пояснительной записке к законопроекту сказано, что данный законопроект был разработан после того, как глава Чечни Рамзан Кадыров выступил с инициативой о продлении сроков полномочий главы государства.

«Данная поправка не умаляет демократические основы государства и дает возможность народу определить свое будущее», — считают авторы законопроекта.

Совет принял решение рассмотреть данную законодательную инициативу на ближайшем заседании парламента.

Напомним, в апреле этого года в интервью журналистам Кадыров заявил, что не видит альтернативы действующему президенту РФ и не считает нужным ограничивать его пребывание во главе государства двумя сроками.