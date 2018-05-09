Новосибирск, 9 мая, 2018, 13:03 — ИА Регнум. В городе Новосибирске в эти минуты проходят праздничные мероприятия, посвящённые 73-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов.

Анна Алябьева ИА REGNUM 9 Мая. Новосибирск

Анна Алябьева ИА REGNUM День Победы в Новосибирске

Анна Алябьева ИА REGNUM Новосибирск отмечает День Победы

Анна Алябьева ИА REGNUM Квадроциклы, стоящие на вооружении специальных подразделений

День Победы начался с возложения цветов к бюсту трижды Героя Советского Союза, маршала авиации Александра Покрышкина, а продолжился военным парадом войск Сибирского гарнизона на площади им. Ленина и шествием «Бессмертный полк».

Анна Алябьева ИА REGNUM В небе над Новосибирском в День Победы

Анна Алябьева ИА REGNUM 9 Мая. Новосибирск

Весь день, на различных площадках, будут проходить праздничные мероприятия. А завершится День Победы в Новосибирске концертом на площади им. Ленина и салютом.

Анна Алябьева ИА REGNUM Новосибирск. День Победы

Анна Алябьева ИА REGNUM Ул. Красный проспект. Новосибирск. 9 мая

Военный парад в Новосибирске в этом году отличался от мероприятий предыдущих лет. Новосибирцы отметили, что самой техники было меньше. Не дождались пришедшие утром на парад и привычного авиашоу.

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Среди образцов военной техники жители и гости Новосибирска увидели бронированные автомобили марки «Тигр», «БТР», комплексы «С-400», «Искандер», «Панцирь-С1», системы «Ураган» и «Град», боевые машины сопровождения ракетного комплекса «Ярс». А также новейшие самоходные артиллерийские установки «Нона-СВК», армейские квадроциклы, разработанные на базе серийной гражданской модели. Всего по главной площади города прошли 39 единиц военной техники.

Отметим, в городе Новосибирске проживает 11 289 ветеранов Великой Отечественной войны, среди них 990 — участников и инвалидов ВОВ, 9 787 — тружеников тыла, 274 — жителей блокадного Ленинграда и 238 бывших малолетних узников фашистских концлагерей.