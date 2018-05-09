Оренбург, 9 мая, 2018, 12:42 — ИА Регнум. В Оренбурге на главной площади 9 Мая в честь 73-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне прошёл парад. В нём приняли участие более тысячи человек. Колонны участников парада двигались с площади Ленина до драмтеатра, чтобы все желающие смогли увидеть парадное шествие, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Хомутова ИА REGNUM По главной площади города прошли представители лучших воинских частей Оренбургского гарнизона, оренбургских подразделений силовых министерств и ведомств РФ. Все они – отличники учебы и боевой подготовки, передовые офицеры.

За час до начала парада (с 9:00 местного времени, или 07:00 мск) в городе звучали песни о войне. За полчаса трибуны на главной площади уже были заполнены почётными гостями праздника. В 10:00 под мелодию к песне «Священная война» знамённая группа вынесла на площадь флаг Российской Федерации и знамя Победы.

Наталья Хомутова ИА REGNUM Вынос Государственного флага Российской Федерации и Знамени Победы

Наталья Хомутова ИА REGNUM Главные гости парада — участники Великой Отечественной войны

На площади ровными колонными выстроились представители лучших воинских частей Оренбургского гарнизона, оренбургских подразделений силовых министерств и ведомств РФ. Все они — отличники учебы и боевой подготовки, передовые офицеры. Парад принял командующий Оренбургской ракетной армией генерал-лейтенант Анатолий Кулай.

Наталья Хомутова ИА REGNUM Руководство 31-ракетной армии съезжается к центру построения войск

Главными гостями праздника стали ветераны Великой Отечественной войны, поздравить которых пришли официальные лица области и города Оренбурга.

Наталья Хомутова ИА REGNUM Кадеты вручают ветеранам цветы

Губернатор Юрий Берг обратился к ветеранам-фронтовикам и труженикам тыла со словами глубокой благодарности. В своем выступлении он отметил, что День Победы — это священный праздник. Мир на родной земле был завоёван ценою миллионов жизней, тяготами и лишениями всего народа.

Из Оренбуржья на фронт ушли более 400 тысяч человек, из них почти половина (187 тысяч) не вернулись с войны. Их имена навеки останутся в памяти потомков, наследников Великой Победы.

«День Победы — это в первую очередь ваш праздник. Спасибо вам за победную весну Сорок пятого! Спасибо за то, что вы сегодня по-прежнему с нами! Низкий поклон всему поколению победителей», — сказал губернатор, обращаясь к ветеранам.

Наталья Хомутова ИА REGNUM Командующий 31-й ракетной армией Анатолий Кулай зачитывает приказ министра обороны РФ

Особые слова благодарности Юрий Берг выразил труженикам тыла, без героического труда которых невозможно было добиться фронтовых побед. В годы войны Оренбургская область стала кузницей оружия победы. Оренбуржье отправляло на фронт технику и боеприпасы, сделанные на наших заводах. Подпитывали боевые силы Красной Армии оренбургская нефть, газ и металл, медикаменты и продовольствие.

В Оренбуржье работало 75 госпиталей. Оренбургские медики выхаживали и ставили на ноги тысячи солдат, покалеченных в сражениях.

Наталья Хомутова ИА REGNUM Виктор Бич (1937 г.р.) о начале войны узнал, когда находился в Ленинграде. Попал под бомбёжку во время эвакуации через Ладожское озеро

Наталья Хомутова ИА REGNUM Борис Никуленков и его правнук Дмитрий. На фронт Борис Александрович попал в 1942 году. Воевал на Курской дуге. Дошёл до Берлина.

Командующий 31-й ракетной армией, начальник Оренбургского гарнизона генерал-лейтенант Анатолий Кулай зачитал приказ министра обороны РФ о праздновании Дня Победы:

«Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики, мичманы и офицеры! Уважаемые ветераны! 9мая в нашей стране отмечается День Победы. В борьбе с фашистскими захватчиками бойцы Красной Армии, партизаны, подпольщики, труженики тыла проявили исключительный героизм и отвагу, патриотизм и готовность к самопожертвованию. Сегодня мы славим беспримерное мужество наших дедов и отцов, отстоявших честь и независимость Родины, избавивших мир от нацизма. Преклоняем головы перед подвигом тех, кто отдал свою жизнь во имя счастья будущих поколений.

Нынешние защитники Отечества достойно продолжают ратные традиции фронтовиков. Личный состав Вооруженных Сил настойчиво совершенствует боевое мастерство, старательно осваивает современное вооружение и военную технику, укрепляет безопасность России, защищает ее национальные интересы».

После этого началось прохождение колонн участников парада. В этом году в параде не участвовала военная техника. Однако её можно будет увидеть во второй половине дня на проспекте Победы на выставке.

Наталья Хомутова ИА REGNUM Участниками парада в 2018 году стали юнармейцы

Наталья Хомутова ИА REGNUM Колонна оренбургских казаков

Завершили торжественный митинг кадеты оренбургского неплюевского корпуса. Чётко и слаженно они вышли к трибунам, на которых разместились главные гости праздника — ветераны Великой Отечественной войны. Курсанты вручили цветы, затем, вновь выстроившись в одну линию, сняли фуражки и преклонили колени перед ветеранами. Момент был зрелищным и волнительным. Публика благодарно отреагировала на действия кадетов аплодисментами, а ветераны в эмоциональном порыве встали с мест.

Наталья Хомутова ИА REGNUM Курсанты Оренбургского муниципального кадетского корпуса завершили торжественный митинг

Наталья Хомутова ИА REGNUM Кадеты отдают честь главным гостям праздника. Тем, кто подарил Победу

Наталья Хомутова ИА REGNUM Кадеты преклоняют головы перед участниками Великой Отечественной войны

После парада точкой народного притяжения стал мемориальный комплекс под открытым небом «Салют, Победа!». Оренбуржцы семьями стекались в музей. Для ветеранов организовали полевую кухню. Примечательно, что за столами во время общения ветераны не затрагивали тему войны.

Наталья Хомутова ИА REGNUM После парада народ с ул. Советской переместился в парк «Салют, Победа!»

Наталья Хомутова ИА REGNUM Для ветеранов организовали полевую кухню

В солнечный тёплый день детвора оккупировала военную технику — экспонаты, выставленные в парке. Поверженный фашистский самолёт стал всего лишь большой игрушкой.

Многие оренбуржцы пришли в парк с цветами. Кто-то возложил их к Вечному Огню, кто-то вручал ветеранам, гулявшим по парку.

Наталья Хомутова ИА REGNUM У Вечного Огня молодежь несет Вахту памяти. Подножие мемориала заполнено венками и цветами

Во второй половине дня 9 мая городская активность сместиться на проспект Победы, где вечером пройдёт акция «Бессмертный полк».