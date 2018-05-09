9 Мая в Оренбурге: кадеты преклонили колени перед ветеранами
Оренбург, 9 мая, 2018, 12:42 — ИА Регнум. В Оренбурге на главной площади 9 Мая в честь 73-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне прошёл парад. В нём приняли участие более тысячи человек. Колонны участников парада двигались с площади Ленина до драмтеатра, чтобы все желающие смогли увидеть парадное шествие, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
За час до начала парада (с 9:00 местного времени, или 07:00 мск) в городе звучали песни о войне. За полчаса трибуны на главной площади уже были заполнены почётными гостями праздника. В 10:00 под мелодию к песне «Священная война» знамённая группа вынесла на площадь флаг Российской Федерации и знамя Победы.
На площади ровными колонными выстроились представители лучших воинских частей Оренбургского гарнизона, оренбургских подразделений силовых министерств и ведомств РФ. Все они — отличники учебы и боевой подготовки, передовые офицеры. Парад принял командующий Оренбургской ракетной армией генерал-лейтенант Анатолий Кулай.
Главными гостями праздника стали ветераны Великой Отечественной войны, поздравить которых пришли официальные лица области и города Оренбурга.
Губернатор Юрий Берг обратился к ветеранам-фронтовикам и труженикам тыла со словами глубокой благодарности. В своем выступлении он отметил, что День Победы — это священный праздник. Мир на родной земле был завоёван ценою миллионов жизней, тяготами и лишениями всего народа.
Из Оренбуржья на фронт ушли более 400 тысяч человек, из них почти половина (187 тысяч) не вернулись с войны. Их имена навеки останутся в памяти потомков, наследников Великой Победы.
«День Победы — это в первую очередь ваш праздник. Спасибо вам за победную весну Сорок пятого! Спасибо за то, что вы сегодня по-прежнему с нами! Низкий поклон всему поколению победителей», — сказал губернатор, обращаясь к ветеранам.
Особые слова благодарности Юрий Берг выразил труженикам тыла, без героического труда которых невозможно было добиться фронтовых побед. В годы войны Оренбургская область стала кузницей оружия победы. Оренбуржье отправляло на фронт технику и боеприпасы, сделанные на наших заводах. Подпитывали боевые силы Красной Армии оренбургская нефть, газ и металл, медикаменты и продовольствие.
В Оренбуржье работало 75 госпиталей. Оренбургские медики выхаживали и ставили на ноги тысячи солдат, покалеченных в сражениях.
Командующий 31-й ракетной армией, начальник Оренбургского гарнизона генерал-лейтенант Анатолий Кулай зачитал приказ министра обороны РФ о праздновании Дня Победы:
«Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики, мичманы и офицеры! Уважаемые ветераны! 9мая в нашей стране отмечается День Победы. В борьбе с фашистскими захватчиками бойцы Красной Армии, партизаны, подпольщики, труженики тыла проявили исключительный героизм и отвагу, патриотизм и готовность к самопожертвованию. Сегодня мы славим беспримерное мужество наших дедов и отцов, отстоявших честь и независимость Родины, избавивших мир от нацизма. Преклоняем головы перед подвигом тех, кто отдал свою жизнь во имя счастья будущих поколений.
Нынешние защитники Отечества достойно продолжают ратные традиции фронтовиков. Личный состав Вооруженных Сил настойчиво совершенствует боевое мастерство, старательно осваивает современное вооружение и военную технику, укрепляет безопасность России, защищает ее национальные интересы».
После этого началось прохождение колонн участников парада. В этом году в параде не участвовала военная техника. Однако её можно будет увидеть во второй половине дня на проспекте Победы на выставке.
Завершили торжественный митинг кадеты оренбургского неплюевского корпуса. Чётко и слаженно они вышли к трибунам, на которых разместились главные гости праздника — ветераны Великой Отечественной войны. Курсанты вручили цветы, затем, вновь выстроившись в одну линию, сняли фуражки и преклонили колени перед ветеранами. Момент был зрелищным и волнительным. Публика благодарно отреагировала на действия кадетов аплодисментами, а ветераны в эмоциональном порыве встали с мест.
После парада точкой народного притяжения стал мемориальный комплекс под открытым небом «Салют, Победа!». Оренбуржцы семьями стекались в музей. Для ветеранов организовали полевую кухню. Примечательно, что за столами во время общения ветераны не затрагивали тему войны.
В солнечный тёплый день детвора оккупировала военную технику — экспонаты, выставленные в парке. Поверженный фашистский самолёт стал всего лишь большой игрушкой.
Многие оренбуржцы пришли в парк с цветами. Кто-то возложил их к Вечному Огню, кто-то вручал ветеранам, гулявшим по парку.
Во второй половине дня 9 мая городская активность сместиться на проспект Победы, где вечером пройдёт акция «Бессмертный полк».