Улан-Удэ, 9 мая, 2018, 11:13 — ИА Регнум. В Бурятии отметили 73-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая 2018 года на площади Советов в Улан-Удэ состоялись военный парад и шествие «Бессмертного полка».

Egov-buryatia.ru Шествие «Бессмертного полка» в Бурятии

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, впервые в шествии в Бурятии участвовала делегация из Монголии. Всего, по данным МВД Бурятии, в акции «Бессмертный полк» в регионе приняли участие около 22 тысяч человек. Шествие началось сразу после Парада Победы. Колонны прошли по центральным улицам Улан-Удэ, сопровождаемые музыкой и песнями.

В колонне «Бессмертного полка» прошёл глава Бурятии Алексей Цыденов вместе с супругой и детьми.

«Эта акция памяти позволяет всем вспомнить своих близких и родственников, которые принимали участие в Великой Отечественной войне. Она позволяет передать детям, внукам ту память, ту честь, то достоинство, ту гордость, с которой мы встречаем День Победы. Это — бесценно», — сказал Алексей Цыденов, добавив, что «шествие «Бессмертного полка» на долгие годы станет олицетворением единства народа».

Egov-buryatia.ru День Победы. Бурятия

Напомним, из Бурятии на фронт ушли более 120 тысяч человек, каждый третий — не вернулся. Погибли на полях сражений, пропали без вести, умерли от ран в госпиталях около 40 тысяч жителей республики.

В настоящее время в Бурятии проживают 343 участника и инвалида Великой Отечественной войны и 6 725 тружеников тыла.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM 9 мая 2017 года в акции «Бессмертный полк» в Бурятии приняли участие более 20 тысяч человек.

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