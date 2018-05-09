Москва, 9 мая, 2018, 11:02 — ИА Регнум. 9 Мая президент России Владимир Путин выступил на параде Победы на Красной площади. Президент прибыл на Красную площадь вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Сербии Александром Вучичем. Своё выступление глава государства начал с поздравления военнослужащих с Днём Победы, подчеркнув, что «это праздник, который всегда был, есть и будет священным для России».

Цитата из видео «Москва. Парад Победы на Красной площади 9 мая 2018. Прямая трансляция» (Россия 24) Президент РФ Владимир Путин на параде Победы 2018 в Москве

Нацизм был сломлен, положен конец его зверствам, бесчинствам и варварству. Повержены преступные планы мирового господства. Разгром нацистов стал грандиозной, триумфальной победой. Это долгожданное слово сразу облетело планету. И все страны, все народы понимали тогда, что именно Советский Союз определил исход Второй мировой войны. Что этот великий жертвенный подвиг совершил наш солдат и наш народ. Он добился победы ценой тяжелейших, невосполнимых потерь! Защитил честь и независимость родной земли, благодаря беспримерному мужеству на фронтах и в тылу.

Однако сегодня подвиг народа, спасшего Европу и мир от рабства, от истребления, от ужасов холокоста, пытаются перечеркнуть, исказить события войны, предать забвению подлинных героев, подделать, переписать, переврать саму историю.

Мы не позволим сделать этого никогда! Наш долг — хранить память о доблести воинов, отдавших свои жизни ради жизней других, о всех наших солдатах и мужественных бойцах Второго фронта, о вкладе в Победу стран антигитлеровской коалиции, о боевом братстве тех, кто противостоял нацизму.

Мы всегда будем гордиться тем, что советский народ не дрогнул, не прогнулся перед жестоким врагом, когда некоторые государства предпочли позор капитуляции, лицемерного соглашательства или прямого сотрудничества с нацистами! Наш народ сражался насмерть — ни одна страна мира не отражала такого нашествия, не проводила под огнём агрессора эвакуацию миллионов людей и тысяч заводов, которые практически с ходу, сразу стали выпускать для фронта технику и боеприпасы. Было сделано поистине невозможное. Никто не думал о себе — трудились героически, и женщины, и дети… Ради Родины, ради Победы. Ради тех, кто защищал страну, свои семьи в пекле войны.

Ничем нельзя измерить храбрость наших воинов: от рядового до маршала они боролись в стужу и зной, на больших и малых плацдармах. Каждый рубеж был частью отечества, и потому каждый был самым главным.

Наши войска одержали грандиозные победы в решающих битвах за Москву и Сталинград, в сражениях под Курском и на Днепре, прорвали блокаду Ленинграда, освободили европейские столицы, решающим штурмом взяли Берлин. И всё это было неважно в то время — откуда кто родом, какой национальности или веры, в каком краю или республике огромной страны жил до войны, призывался на фронт или уходил добровольцем. У всех была одна Родина, все боролись, сколько хватало сил — до последнего патрона, до последней капли крови.

9 Мая объединяет все поколения историей ужаса. У каждой семьи свои родные герои. Они живут в наших сердцах, они вместе с нами в рядах «Бессмертного полка». Мы склоняем головы перед светлой памятью всех, кто не вернулся с войны, перед памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, мужей, жён, братьев, сестёр, однополчан, родных и друзей. Скорбим о ветеранах, которые ушли от нас.

После этих слов президент объявил минуту молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Завершил своё выступление президент России обращением к ветеранам:

Дорогие друзья. В июне 1941-го война вошла в каждый дом. Разлучила любимых — многих навсегда. Осиротила, обездолила сотни тысяч детей, разрушила надежды и планы, испепелила города и сёла.

Война — всегда вызов самой жизни. Всему лучшему в ней. Мы помним о трагедии двух Мировых войн, об уроках истории. Они не дают нам ослепнуть. За новыми угрозами проступают всё те же уродливые черты: эгоизм и нетерпимость, агрессивный национализм и претензия на исключительность. Мы понимаем всю серьёзность этих угроз. Всем странам, всему человечеству важно осознать, что мир очень хрупок, и его стабильность укрепляет наше общее стремление слышать, доверять и уважать друг друга.

Мы все открыты к диалогу по всем вопросам обеспечения глобальной безопасности, готовы к конструктивному, равноправному партнёрству ради согласия, спокойствия и прогресса на планете.

Уважаемые ветераны! Наша благодарность вам безгранична. О ней говорят сейчас наши сердца. В честь ваших заслуг перед Отечеством пройдёт военный парад. Опыт вашей жизни, опалённый войной, вечный пример для всех поколений. Мы преклоняемся перед вашей пронзительной преданностью Родине. Нам выпала великая честь быть вашими наследниками. Понимаем, как высока эта ответственность, и никогда вас не подведём.

Гордость за ваш подвиг делает нас сильнее. Сейчас в строю новое поколение победителей. Они пройдут торжественным маршем по главной площади страны. Мы всегда будем следовать вашим заветам, продолжать ваши традиции! Будем и дальше напряжённо работать, достигать успехов ради процветания и величия России!

И свет ваших побед, ваше мужество, ваши напутствия будут укреплять нас на этом пути. С праздником! С Днём Великой Победы! Ура!!!