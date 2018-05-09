Екатеринбург, 9 мая, 2018, 10:25 — ИА Регнум. В Екатеринбурге на площади 1905 года 9 мая прошёл традиционный парад. Торжественным маршем прошли порядка 2200 человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Екатеринбург.рф Парад Победы в Екатеринбурге

Перед парадом по площади проехали машины с участниками Великой Отечественной войны. Их в городе осталось чуть больше 900 человек. Для сравнения: на 1 января 2018 года их было более 1300.

Открыли парад барабанщики и курсанты Екатеринбургского суворовского училища. А после прохождения пеших подразделений на брусчатку выехал легендарный танк Т-34. Всего по площади проехало около 80 единиц техники.

После парада по уже сложившейся традиции состоялось шествие «Бессмертного полка». Как и в 2017 году, оно оказалось массовым. «Бессмертный полк"-2018 объединил десятки тысяч человек. По площади 1905 года колонна шла почти час.

Отметим, сегодня, 9 мая, в Екатеринбурге и окрестностях идёт дождь. Но это не помешало празднику. Парады и шествия «Бессмертного полка» прошли и в других городах Свердловской области. День Победы на Урале, как и по всей стране, остаётся главным, народным праздником.