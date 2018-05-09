Санкт-Петербург, 9 мая, 2018, 10:42 — ИА Регнум. Военная техника вышла на Дворцовую площадь в ходе парада в честь Великой Победы. Возглавили механизированную колонну легендарные танки Т-34−76 и Т-34−85. Один из них, с почетным наименованием «Кантемировец», участвовал в штурме Берлина и Параде Победы в 1945 году в Москве.

Дарья Драй ИА REGNUM Боевые машины пехоты БМП-3 на Дворцовой площади

Над танками — знамена боевых частей, участвовавших в прорыве блокады Ленинграда и полном освобождении Ленинградской области от врага.

Всего в составе механизированной колонны — 129 единиц военной техники и вооружения, состоящего на службе в Западном военном округе.

Дарья Драй ИА REGNUM Самоходная артиллерийская установка (САУ) «Мста-С»

В их числе — боевые пикапы армейских разведчиков и спецназа УАЗ23 632 с пулеметами «Корд» и «Печенег» и беспилотными аппаратами «Орлан-10», тягачи КАМАЗ с мотовездеходами АМ-1, бронеавтомобили «Тайфун-К», «Тигр», «Рысь», бронетранспортёры БТР-82А со стрелками-зенитчиками, БТР-80, боевые машины пехоты БМП-3, танки новейшей модификации Т-72Б-3, артиллерийские системы «Нона-СВК», «Мста-С», «Мста-Б», «Гиацинт», реактивная система залпового огня «Торнадо-Г», ракетные комплексы «Искандер-М», зенитные ракетные комплексы «С-400», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь».