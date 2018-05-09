Вашингтон, 9 мая, 2018, 10:12 — ИА Регнум. 6 мая, воскресенье: «Вегас» прорвался дальше в Кубке Стэнли, всухую обыграв «акул».

Хоккей

6 мая, единственная команда из штата Калифорния, оставшаяся в плей-офф Кубка Стэнли, «Сан-Хосе Шаркс» принимала на своём льду «выскочек» из Лас-Вегаса в решающем шестом матче серии. Все понимали важность исхода этой встречи и фактор гостевой команды давил на «Вегас». «Голден Найтс» в очередной раз сотворили историю, которую навряд ли кто-либо сможет повторить. Команда-дебютант этого сезона НХЛ удивительным образом завершила «регулярку» в первой десятке лиги, достигнув отметки свыше 100 очков — ранее ни одной из дебютирующих команд НХЛ подобного не удавалось сделать в первый сезон. «Шаркс», напротив, имели не самый гладкий сезон, но добиться выхода в игры Кубка Стэнли Питеру Дебуру и его команде удалось, остановившись на третьей строчке своего дивизиона. На стадии плей-офф «акулам» попалась другая калифорнийская команда и по совместительству один из главных соперников «Шаркс» в лиге — «Анахайм Дакс». «Могучие утята» подошли к играм на вылет не в самой лучшей форме и благополучно покинули плей-офф, так и не добыв ни одной победы. «Вегас Голден Найтс», в свою очередь, также не дали шансов «Лос-Анджелесу», разгромив тех 4:0 в серии, что стало большой сенсацией. Все эксперты хоккейного плана пророчили «золотым рыцарям» провальную игру в борьбе за кубок и вылет в первом раунде, но у Жерара Галлана были на это другие планы. Как мы видим сейчас, «Вегас» теперь находится в четвёрке претендентов на Кубок Стэнли.

«Сан-Хосе» начали встречу в численном преимуществе, что задержало «Вегас» на собственной половине площадки. «Шаркс» контролировали шайбу в зоне соперника. Брент Бёрнс, не глядя, бросил шайбу на Логана Кутюра, который выполнил опасный наброс на ворота Флёри, создав неразбериху у чужих створок, но Флёри дважды за пару секунд вытаскивал шайбу почти с «ленточки» ворот. В игру включился Джо Павелски и заставил понервничать трибуны стадиона родной команды. Павелски прицельно бросил в не берущийся угол ворот, но шайба задела защитника «Найтс» и игриво прошла в сантиметрах от штанги. Ворота снова остались невредимыми. На третьей минуте матча «Вегас» наконец-то показали себя в атаке. Вилльям Карлссон перехватил неудачный пас Тимо Майера («Шаркс») и вышел один в ноль с вратарём, но банальным броском в дальний угол, Мартина Джонса переиграть не удалось. В середине периода Томаш Гертль («Шаркс») находился в удачной позиции для передачи, за чем последовал пас и Гертль ворвался в пустующую зону соперника, которую защищал лишь один голкипер. Чешский центрфорвард «акул» приближался к вратарю, пытаясь найти пустой угол, и, дотерпев до нужного момента, нанёс бросок в верхний угол, но крестовина спасла ворота Марка-Андре Флёри. Но момент был ещё не закончен, шайба прилетела к Гертлю, когда тот был уже за воротами, чех смог перевести шайбу в сторону ворот, где на подмоге оказался Логан Кутюр, не сумевший добить шайбу в почти пустые ворота соперника. Фортуна продолжила смотреть в сторону «Вегаса». «Шаркс» продолжали искать брешь в обороне «Вегаса», и каждый раз такая оплошность присутствовала в игре «Голден Найтс», но раз за разом «рыцари» чудом выходили сухими из воды. К концу периода моменты у ворот «Найтс» не прекратили создаваться. В один момент шайба чуть не докатилась до заветной цели «Шаркс», но пройдя через «домик» вратаря, шайба обошла штангу и отлетела к борту. Гранью везения «Вегаса» стал один из последних моментов первого периода. Брент Бёрнс мощно бросил шайбу в створ ворот почти от синей линии «Вегаса», но причудливым образом шайба не пересекла линию ворот и отскочила сначала от перекладины, а затем от штанги вдаль от ворот. Кто-то был явно против победы «Шаркс» в этом удивительном и важном матче.

Во второй 20-минутке «Вегас» наказал «Шаркс» за все упущенные моменты, ответив им неприятным голом, после стольких стараний игроков «Сан-Хосе». Джонатан Маршессо прошил вратаря между ног с передачи Райлли Смита — 1:0. Чуть позднее «Вегас» имел возможность удвоить своё преимущество в счёте. Брейден Макнэбб искусно обошёл вратаря и уже, казалось бы, завёл шайбу в ворота, но, не тут-то было — на пути оказалась сплочённая команда под названием «Сан-Хосе Шаркс», которая отстояла два прямых броска в свои пустые ворота. На контратаке форвард «Шаркс» Томаш Гертль снова выходил один в ноль с вратарём, но Марк-Андре Флёри остановил его попытку отметиться голом. Менее чем за пять минут до конца второго периода «Вегас» увеличил своё преимущество. Экс-защитник «Вашингтона» Нейт Шмидт бросил по воротам с дальней дистанции и не прогадал, гол вышел на загляденье. Шайба мгновенно пересекла линию и вылетела, докатившись сначала до крестовины, а затем камеры в воротах — 2:0. «Сан-Хосе» упускали соперника и упускали возможность на продолжение сезона, но отваги и надежды на победу у игроков «Шаркс» было предостаточно, что гнало их вперёд. Сопротивление также оказывали и «рыцари», но французу Патриса Белльмару не хватало умения, чтобы переиграть Мартина Джонса. «Вегас» начал давить и не давать шайбу «акулам», но созданные ими моменты всегда останавливались на голкипере «Сан-Хосе» Мартине Джонсе. За шесть минут до конца периода и, вероятно, всей серии «Шаркс» сломили натиск соперника и изо всех сил устремились в атаку сравнивать счёт. Брент Бёрнс попытался переломить ход игры, но штанга вновь разрушила его намерения. За две минуты до конца матча Мартин Джонс покинул лёд взамен на шестого полевого игрока «Шаркс» — последняя надежда «Сан-Хосе» зацепиться за победу. Игроки «Вегаса» спокойно и вальяжно раскатывали шайбу перед пустыми воротами соперника, последним действием отличился Коди Икин, став автором третьего гола в матче — 3:0. Встреча закончилась, серия закончилась, «Вегас» в финале западной конференции, благодаря полете над «Шаркс» по итогам шести матчей.

8 мая, вторник: «Вашингтон» впервые за 19 лет прорвался в финал конференции, обыграв «Питтсбург».

8 мая 2018 года внезапно стал знаменательным для болельщиков «Вашингтона» днём. На протяжении трёх сезонов подряд «Вашингтон Кэпиталз» и «Питтсбург Пингвинз» сходились во втором раунде плей-офф Кубка Стэнли. В двух предыдущих розыгрышах кубка «Вашингтон» уступал по итогам семи и шести матчей соответственно, несмотря на то, что команда дважды забирала себе звание победителя регулярного чемпионата. Напомним, что история противостояния «пингвинов» и «Кэпиталз» началась ещё в 1991 году и с того момента «Вашингтону» удалось выиграть лишь две серии, включая сегодняшнюю. Первым успехом столичной команды стал выигранный первый раунд плей-офф 1994 года, после чего «Вашингтону» так и не удавалось вплоть до этого года сломить сопротивление «пингвинов». С 2009 года противостояние приобрело новые краски в виде встреч лучших игроков мира Александра Овечкина и Сидни Кросби. Противостояние россиянина и канадца теперь носит характер гонки достижений, как личных, так и командных. На счету Сидни Кросби уже три Кубка Стэнли, тогда как у равноценного ему Овечкина ни одного. В этом году во встрече этих хоккеистов победу одержала команда Александра — «Вашингтон Кэпиталз», одолев заклятых соперников из Пенсильвании в шести матчах. «Вашингтон» продолжил свой путь к «Лорду Стэнли», который ещё не покорялся клубу за историю франшизы НХЛ. На пути теперь стоит «Тампа-Бэй Лайтнинг» во главе с Кучеровым, Василевским и Стэмкосом.

«Питтсбург Пингвинз» принимали на своём льду гостей из Вашингтона, что стало ключевым фактором в игре «Питтсбурга». При своих болельщиках всегда играется легче, но, надо отметить, что фанаты «Пингвинз» люди особенные. Болельщики «пингвинов» гнали своих парней вперёд, так как их команда находилась в шаге от отправления в отпуск или на чемпионат мира в Дании. «Питтсбург» быстро создали первый момент у ворот соперника. Райли Шин совершил точную передачу на абсолютно свободного Кессела, находящегося около ворот Холтби, но клюшка голкипера остановила Фила Кессела, который уже ничего не смог поделать в той ситуации. «Питтсбург» продолжили напрягать соперника непредсказуемыми атаками. На третьей минуте матча защитник «пингвинов» Дюмоулин сольно прошёл через всю оборону «Кэпс», свернув затем на фланг и выполнив бросок с острого угла, но Брейден Холтби уже был готов принять шайбу на себя. Середина первого периода, а «Питтсбург» всё еще контролировали шайбу в зоне «Вашингтона». Главный герой первого периода — Брейден Холтби был надёжен как стена на воротах «Вашингтона». Шайба за шайбой летели в сторону створок ворот Холтби, но ни одна из них так и не смогла дойти до внутренней сетки. В конце периода чудо спасло «Вашингтон» от пропущенной шайбы. Джастин Шульц набросил шайбу на ворота «Кэпс», создав неразбериху во вратарской зоне, где каждый пытался завести шайбу за линию ворот, но накинувшиеся горой игроки «Вашингтона» помогли голкиперу в том моменте.

В начале второй 20-минутки вышедшее на лёд четвёртое звено «Вашингтона» помешало ходу встречи. Австралийский защитник «Кэпс» Нэтан Уолкер поучаствовал в голевой комбинации, совершив передачу из-за ворот на своего партнёра. Алекс Чиассон в касание отправил шайбу в сторону ворот «Пингвинз» после передачи Уолкера и не прогадал. Мэтт Мюррей («Питтсбург») не был готов к броску и нерасторопно прикрыл ближний угол ворот, но шайба всё равно пролетела сквозь голкипера — 1:0. В середине периода «Вашингтон» упустили возможность удвоить преимущество в счёте, выйдя вчетвером на двоих, но Михал Кемнпы бросил шайбу раньше нужного. Вскоре счёт на табло стал равным. Крис Летанг, благодаря клюшке игрока сопернической команды, забросил шайбу с дальней дистанции — 1:1.

В третьем периоде команды не смогли отметиться голами и игра перешла в овертайм, благодаря прекрасной игре голкиперов. На второй минуте овертайма «Питтсбург» были близки к победе, но Джейк Гюнцель проверил штангу на прочность, бросив от точки вбрасывания. На контратаке защита «Пингвинз» допустила грубейшую оплошность, стоящую им гола и завершением сезона. Евгений Кузнецов, благодаря своей молниеносной скорости, проврался через оборону противника и обыграл вратаря, бросив в противоход Мэтту Мюррею — 2:1. Овечкин выполнил точную и решающую передачу в этой серии. «Питтсбург» отправились в отпуск, завершив сезон после проигранной в шести матчах серии «Вашингтону», а «Кэпиталз» вышли в финал восточной конференции, где встретятся с «Тампа-Бэй Лайтнинг».