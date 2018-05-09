Владивосток, 9 мая, 2018, 09:51 — ИА Регнум. В столице Приморского края состоялся Парад Победы, а в городах, где не присутствуют военные подразделения, прошли торжественные митинги и праздничные шествия. Так, в Дальнегорске в праздничном мероприятии с шествием колонн приняли участие все крупнейшие организации города. Самой многочисленной уже традиционно становится колонна Дальнегорского горно-обогатительного комбината («Бор»), сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Иванов ИА REGNUM Вечная память! Мемориал воинам дальнегорцам погибшим в годы Великой Отечественной войны

Пресс-служба администрации Приморского края «Бессмертный полк» во Владивостоке объединил 35 тыс. человек

«В этом году мы отмечаем 73-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Сколько бы лет ни прошло, мы никогда не забудем, какой ценой она нам досталась — только в Приморье более 200 тысяч человек ушли на фронт. Их подвиг и беззаветная преданность Родине — вечный пример для всех поколений», — обратился к участникам военного парада на центральной площади Владивостока врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко.

Пресс-служба администрации Приморского края Бессмертный полк во Владивостоке

В «Бессмертном полку» во Владивостоке прошли более 35 тыс. человек.

Пресс-служба администрации Приморского края Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко прошёл в «Бессмертном полку»

В военном параде во Владивостоке приняли участие рота барабанщиков, воспитанников Нахимовского военно-морского училища города Владивостока, действующие офицеры штаба тихоокеанского флота, моряки 72-й бригады строящихся и ремонтирующихся подводных лодок Тихоокеанского флота, личный состав Порт-Артурской авиационной базы морской авиации Тихоокеанского флота, морские пехотинцы 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, десантники 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, курсанты Владивостокского филиала Дальневосточного юридического института МВД России, личный состав Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Приморскому краю, сотрудники главного управления МЧС России по Приморскому краю, курсанты Дальневосточной пожарно-спасательной академии МЧС России. Всего участие в параде приняли более 1,5 тыс. военнослужащих.

Пресс-служба администрации Приморского края Парад Победы во Владивостоке

Пресс-служба администрации Приморского края Парад военной техники во Владивостоке

В составе парадных расчетов по центральной улице Владивостока проехали более 50 единиц боевой техники, в том числе бронетранспортеры БТР-82-А, химическая разведывательная машина БРДМ-2рх, восьмидесяти двухмиллиметровый миномет БМ37, реактивная система залпового огня БМ-21 «Град», потомок знаменитой «Катюши», самоходный зенитно-ракетный комплекс ближнего действия «Оса», ракетный комплекс «Бастион» и другие.

Пресс-служба администрации Приморского края Парад Победы во Владивостоке

В тех городах Приморья, где не базируются военные подразделения, состоялись торжественные митинги и праздничные шествия.

Алексей Иванов ИА REGNUM Торжественное шествие колонн в Дальнегорске Приморского края. В память о погибших в годы Великой Отечественной войны студенты возложили венки к мемориалу

Алексей Иванов ИА REGNUM Праздничное шествие в Дальнегорске Приморского края — барабанщицы

В Дальнегорске традиционно в День Победы проходит праздничное шествие учащихся школ, спортивных организаций, учреждений культуры, крупнейших предприятий города. Самой многочисленной колонной становится колонна Дальнегорского горно-обогатительного комбината.

Алексей Иванов ИА REGNUM Праздничное шествие в Дальнегорске Приморского края

Алексей Иванов ИА REGNUM Праздничное шествие в Дальнегорске Приморского края

«У истоков становления и развития горно-химического комбината стояло поколение героев, воинов-победителей, которое проявляя беспредельное мужество и стойкость, победоносно сражалось на полях Великой Отечественной войны, героическим трудом в тылу приближало заветный День Победы, а затем ещё долгие годы своим мирным трудом умножало богатство Родины. Это наши отцы и деды. Их стойкость, умение преодолевать трудности заслуживают всеобщего признания. Именно они закладывали те лучшие традиции, которыми сегодня дорожат дальнегорские химики», — представили колонну предприятия с трибуны.

Второй по величине в Дальнегорске стала колонна горно-металлургического комплекса «Дальполиметалл».

Алексей Иванов ИА REGNUM Праздничное шествие в Дальнегорске Приморского края

Алексей Иванов ИА REGNUM Праздничное шествие в Дальнегорске Приморского края

"В годы войны на территории современного Дальнегорска работал Сихотэ-Алинский Государственный полиметаллический комбинат «Сихали», прославившийся на весь Союз своими производственными достижениями. На фронт были призваны и ушли добровольцами более 600 тружеников комбината. 211 фронтовиков за заслуги на полях сражений награждены боевыми наградами. Около 300 человек погибли на фронтах или пропали без вести. За четыре года войны коллектив комбината добыл 80 тысяч тонн свинца и 60 тысяч тонн цинка. Это был значительный вклад в Победу участников трудового фронта», — приветствовали коллектив «Дальполиметалла».

Алексей Иванов ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Дальнегорске Приморского края

Алексей Иванов ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Дальнегорске Приморского края

Алексей Иванов ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Дальнегорске Приморского края

Ставшая уже традицией акция «Бессмертный полк» в Дальнегорске не завершается прохождением колонны. Портреты героев затем устанавливаются на мемориале воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В течение всего дня 9 Мая они стоят у вечного огня.

Алексей Иванов ИА REGNUM «Бессмертный полк» в День Победы у вечного огня в Дальнегорске Приморского края

Алексей Иванов ИА REGNUM Герои с нами! На панихиде по погибшим в годы Великой Отечественной войны в Дальнегорске Приморского края

Алексей Иванов ИА REGNUM Герои с нами! На панихиде по погибшим в годы Великой Отечественной войны в Дальнегорске Приморского края

Алексей Иванов ИА REGNUM Возложение цветов на мемориале воинам дальнегорцам погибшим в годы Великой Отечественной войны

Алексей Иванов ИА REGNUM Мемориал воинам дальнегорцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, плита героям Советского Союза

«Я искренне поздравляю ветеранов, тружеников тыла, детей войны, всех кто причастен к этой Великой Победе с главным праздником нашей страны! С Днём Победы! Желаю сил, здоровья, счастья, долголетия! Спасибо Вам за Победу!» — поздравил жителей города Игорь Сахута.