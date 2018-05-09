Чебоксары, 9 мая, 2018, 09:40 — ИА Регнум. День Великой Победы — священный праздник для всей страны, начиная от мегаполисов и заканчивая маленькими деревеньками. При этом в сёлах, где все друг друга знают, праздник отмечают особенно душевно, со слезами на глазах, одной большой семьёй. И в каждой деревне есть свои памятные места, где собираются односельчане, чтобы вспомнить своих героев, почтить их память и чествовать старожилов, ещё помнящих запах пороха и окопов. В Моргаушском районе Чувашии, в небольшой деревне Сюлеменькасы, уже более 20 лет День Победы отмечают у обелиска, построенного методом ниме в 1995 году. И этот памятник стал не только священным местом, но и символом преемственности поколений, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Из книги «Память. Чувашская Республика»

Обелиск был построен к 50-летию Великой Победы по инициативе жителя деревни Сергея Кошкина — патриота и исследователя, искавшего и собиравшего материалы обо всех родственниках: воевавших, погибших, без вести пропавших. Его отец, Дмитрий Кошкин, в годы войны был командиром орудия и дошёл до Кёнигсберга. Дядя, Максимилиан Кошкин, партизанил, о нём написано в книге В.И. Марго «Пылающий лес», изданной в Ленинграде в 1979 году. После войны братья Кошкины вернулись в родную деревню, где создали семьи и построили дома по соседству.

Из книги «Память. Чувашская Республика»

Свои герои были в каждой семье. Поэтому на инициативу Сергея Кошкина воздвигнуть обелиск откликнулась вся деревня, всем миром собирая средства на его создание. В 1995 году впервые сельчане собрались у обелиска, где выбиты имена всех односельчан, не вернувшихся с войны. Ни отец, ни дядя, которые гордились бы своим сыном и племянником, не дожили до этого дня. И все эти годы обелиск остаётся священным местом памяти. Дело Сергея Кошкина, который тоже ушёл на небо, сегодня продолжают его дети и молодёжь Сюлеменькасов, ухаживая за памятником, организуя здесь митинги, концерты, а в этом году впервые — шествие «Бессмертного полка».

Май 2018 года. Молодёжь ремонтирует обелиск. Фото Ольги Федоровой

Дело отцов живёт.

В День Победы ИА REGNUM публикует школьный рассказ внучки Дмитрия Кошкина — Ольги.

Кошкин Дмитрий Иванович (1914 — 1982 гг.).

Сержант. Командир орудия 27-го отдельного пулеметного батальона. В Великой Отечественной войне: с мая 1942 года по май 1945-го — в составе 65-й армии 1-го Белорусского фронта, с марта по октябрь 1944 года — 2-го Белорусского фронта. Воевал на Степном, Донском, Центральном фронтах. Принимал участие в боях на Курской дуге, за освобождение Белоруссии, Польши, в Восточно-Прусской наступательной операции. Награжден медалью «За взятие Кенигсберга».

О дедушке.

Конечно, по словам папы, дед очень неохотно рассказывал о войне. Но кое-что (дед был немногословен, рассказывал сухо, без подробностей) папа запомнил. Поначалу после призыва его отправили в Сталинград. Но к прибытию его батальона бои уже закончились. Буквально на каждом шагу лежали мертвые. За всю войну такой кровавой картины он не видал…

Дмитрий Кошкин

Рассказывал, как они выживали в суровые морозы. Спали в окопах друг на друге по несколько человек, каждые два часа сменяли друг друга: те, кто лежал сверху и снизу, перемещались в середину, и наоборот.

Бывало и такое. В одной белорусской деревне ему и его товарищу некто предсказывал дальнейшую судьбу. Деду сказал, что он пройдет всю войну и будет жить еще долго, а его товарищу — что тот умрет завтра. Так и произошло…

Накануне начала форсирования Вислы (или Одера?) деда охватила сильная тревога. Он помылся, надел свежее белье, помолился. Наутро им предстояло переправить орудие на плотах на другой берег. Одна бомба попала в их плот. Все погибли, кроме деда. Он считал, что тогда его спасла молитва.

После войны он женился, работал мельником в соседней деревне. В одно время работал на сплаве леса по Волге.

Его любимой песней была «Дороги».