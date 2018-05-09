Санкт-Петербург, 9 мая, 2018, 10:02 — ИА Регнум. На Дворцовой площади Санкт-Петербурга в 10:00 мск начался военный парад войск Санкт-Петербургского территориального гарнизона Западного военного округа в ознаменование 73-й годовщины Великой Победы, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Вынос знамени на военном параде в Петербурге

На главную площадь города-героя Ленинграда под музыку песни «Священная война» города вынесли Знамя Победы, государственный флаг РФ.

Над Северной столицей светит яркое солнце, безоблачно, температура воздуха днем будет достигать 13 градусов тепла, дождя синоптики не обещают, хотя дует сильный ветер.

Погода позволила сотням петербуржцев прибыть на Дворцовую, чтобы понаблюдать за торжественным прохождением войск — они заполонили Невский проспект еще до 9 часов утра. Впрочем, большинство зрителей традиционно вынуждены находиться за металлическими ограждениями на значительном удалении от места действия.

Для ветеранов и почетных гостей у Эрмитажа, как обычно, установили специальную трибуну. На трибунах будет 1320 человек, среди них 95 ветеранов Великой Отечественной войны.

В параде примут участие около 4,5 тыс. военнослужащих ЗВО, воспитанников Суворовских и Нахимовского военных училищ, курсантов вузов Минобороны России, МЧС РФ, МВД РФ и войск Национальной гвардии России.

За пешими колоннами проследует наземная колесная и гусеничная техника: боевые машины времен Великой Отечественной войны — средние танки Т-34−76, Т-34−85, тяжелый танк ИС-3, бронеавтомобили «Тайфун-К», «Тигр», бронетранспортёры БТР-82А, БТР-80, боевые машины пехоты БМП-3, танки Т-72Б-3, артиллерийские системы «Нона-СВК», «Мста-С», «Мста-Б», реактивная система залпового огня «Торнадо-Г», зенитные ракетные комплексы «С-400», самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М».

Завершится парад пролетом боевой и транспортной авиации. Над Дворцовой площадью должны пролететь вертолёты Ми-35, Ми-28, Ка-52, Ми-8 и Ми-26, боевые самолёты Су-24, Су-27, Су-34, Су-35, МиГ-29, МиГ-31, транспортные самолёты Ту-134, Ан-12, Ан-26.

Общая продолжительность парада — 1 час 10 минут.

Добавим, сегодня с 9:00 до 12:00 в честь Дня Победы горят факелы на Ростральных колоннах на стрелке Васильевского острова, второй раз их зажгут с 17:00 до 23:00.