Ванино, Хабаровский край, 9 мая, 2018, 10:17 — ИА Регнум. В свободном порту Ванино Хабаровского края к празднованию Дня Победы готовились основательно и задолго до торжественного дня. Здесь отреставрировали легендарную пушку времен Великой Отечественной войны. В День Победы грозное орудие береговой обороны украсило главную площадь, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ольга Демиденко Точная копия Знамени Победы. Ванино. Хабаровский край

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В канун праздника Совет ветеранов района обратился за помощью к портовикам крупнейшего угольного порта региона — АО «Дальтрансуголь» СУЭК. Помощь была нужна в важном деле — необходимо было отреставрировать легендарную пушку времен Великой Отечественной войны — ЗИС-3, которая обороняла дальневосточные рубежи. Портовики, конечно, не могли остаться в стороне. Все реставрационные работы были выполнены точно в срок. И в День Победы пушка — героиня береговой обороны украсила главную площадь порто-франко.

Ольга Демиденко Генеральный директор угольного терминала АО «Дальтрансуголь» Владимир Шаповал у пушки ЗИС-3. День Победы Ванино

Ольга Демиденко Малыш в форме солдата Советской Армии у легендарной пушки ЗИС-3 День Победы Ванино

К пушке устремились все, кто пришел на праздник. Особенно интересно было, конечно, мальчишкам. Характерно, что на праздник, посвященный Дню Победы, многие мальчишки пришли в военной форме. В форме солдат Советской Армии были даже самые маленькие — форму им шили мамы. Малыши в военной форме фотографировались у легендарной пушки, слушали рассказы ветеранов о войне.

Ольга Демиденко Малыши в военной форме на параде в честь Дня Победы. Ванино, Хабаровский край

Портовики-угольщики в канун праздника, по уже сложившейся традиции, приехали в дом к каждому ветерану с цветами и поздравлениями. Коллектив порта заботится о ветеранах и тружениках тыла. В домах и квартирах стариков силами порта сделаны качественные ремонты, для ветеранов приобретается необходимая бытовая техника, их приглашают в гости в порт на торжества.

Ольга Демиденко Портовики АО «Дальтрансуголь» в гостях у труженицы тыла Янины Степановны Макаренко

Ольга Демиденко Коллектив терминала АО «Дальрансуголь» на митинге в честь Дня Победы, Ванино, Хабаровский край

«Сколько бы мы не сделали для них — нам никогда не отдать долг тем, благодаря кому мы сегодня живы, работаем, растим детей. То, что они сделали для всех нас — бесценно», — сказал генеральный директор АО Дальтрансуголь Владимир Шаповал.

Ветеранов и тружеников тыла поздравил и глава Ванинского района Александр Наумов:

«Низкий поклон вам, дорогие ветераны, труженики тыла, все, кто внес свой вклад в Великую Победу! Память о вашем великом подвиге делает нас сильнее, вдохновляет на новые свершения. Доблесть и мужество, проявленные вами в годы Великой Отечественной войны являются образцом служения Отечеству!».

Ольга Демиденко Кадетский класс МЧС, День Победы Ванино, Хабаровский край

В День Победы жители свободного порта Ванино пришли к мемориалу Воинам-освободителям, чтобы почтить память тех, кто одержал Победу в самой страшной в истории человечества войне.

Ольга Демиденко Парад Победы. Ванино, Хабаровский край

Почтить память погибших на фронтах Великой Отечественной пришли трудовые коллективы, полицейские, таможенники, студенты, школьники.

Ольга Демиденко Митинг в честь Дня Победы Ванино, Хабаровский край

Все самые теплые слова на этом празднике были адресованы ветеранам.

Ольга Демиденко Ветераны Великой Отечественной, Ванино, Хабаровский край

Ольга Демиденко «Бессмертный полк» Ванино, Хабаровский край

После торжественного митинга по улицам порто-франко прошел «Бессмертный полк». В одном строю с ныне живущими шли те, кто победил фашизм в самой кровопролитной в истории человечества войне.

Ольга Демиденко «Бессмертный полк» Ванино, Хабаровский край

Ольга Демиденко «Бессмертный полк», Ванино, Хабаровский край

По улицам портового поселка прошел военный парад. Парадные расчеты воинов Ванинского гарнизона прошли перед ветеранами, отдав им дань уважения за Победу.

Ольга Демиденко «Бессмертный полк» Ванино, Хабаровский край

День Победы отмечает весь Хабаровский край.

Ольга Демиденко Парад Победы Ванино, Хабаровский край

Военный парад в Хабаровске стал одним из самых масштабных и зрелищных на Востоке России.

Ольга Демиденко Парад Победы, Ванино, Хабаровский край

Ольга Демиденко «Бессмертный полк» Ванино, Хабаровский край

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Ольга Демиденко Юная барабанщица, День Победы, Ванино, Хабаровский край

Как сообщало ИА REGNUM, Россия сегодня отмечает День Победы в Великой Отечественной войне. По улицам и площадям городов и поселков России идут «Бессмертные полки». В регионах России проходят военные парады, митинги, праздничные концерты в честь ветеранов войны и тружеников тыла.