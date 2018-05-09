Москва, 9 мая, 2018, 13:34 — ИА Регнум. В День Победы ИА REGNUM проводит видеотрансляцию шествия «Бессмертного полка» в Москве.

Иван Шилов ИА REGNUM «Бессмертный полк»

Участники собираются на улице Тверская, присоединиться к колонне можно на выходе из станций метро «Пушкинская», «Тверская», «Чеховская» до 13:00, после чего станции будут закрыты. К шествию, которое направится к Красной площади, нельзя будет подключиться на выходе из прилегающих переулков. Регистрация не требуется, корпоративная и политическая символика запрещена. Планируемое время завершения мероприятия — семь часов вечера.

В этом году в московском мероприятии ожидается участие порядка миллиона человек, численность «Бессмертного полка» растет с каждым годом, в прошлом году участие в московском шествии приняли 850 000 граждан, годом ранее — 700 000.