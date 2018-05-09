Дамаск, 9 мая, 2018, 09:32 — ИА Регнум. Сирийское информационное агентство SANA опубликовало сегодня, 9 мая, видеозапись последствий ракетного удара Израиля по Сирийской Арабской Республике.

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Напомним, в ночь на 9 мая, военно-воздушные силы Израиля нанесли ракетный удар по целям в Сирии. Часть израильских ракет была перехвачена сирийскими средствами противовоздушной обороны.

Однако известно, что израильские ракеты поразили объекты в районе Эль-Кисва под Дамаском.

На опубликованных кадрах видно, что после ракетного обстрела на месте происшествия вспыхнул сильный пожар.

Также стало известно, что в результате ракетной атаки Израиля погибли по меньшей мере два человека. По информации сирийских СМИ, жертвами израильского ракетного удара стали муж с женой — уроженцы городка Шейх-Мискин провинции Дераа.