Киев, 9 мая, 2018, 09:10 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Украины Иван Винник («Блок Петра Порошенко») считает, что Россия хочет «присвоить себе победу над фашизмом». Такое заявление он сделал сегодня, 9 мая, в эфире телеканала «112 Украина».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Новая украинская нация

«Российская Федерация, которая считает себя правопреемницей Советского Союза, хочет присвоить себе победу — победу над фашизмом, над нацизмом, которую антигитлеровская коалиция совместно осуществляла, начиная с 39-го года — фактически с даты начала Второй мировой войны, и закончилась эта война не девятого мая, а закончилась она в августе 45-го года подписанием капитуляции Японии», — заявил Винник.

Также он напомнил, что Советский Союз защищали в том числе и украинцы, которые принимали участие в основных боевых действиях, которые, по мнению депутата, пришлись на нынешнюю территорию Украины, а также Курск, Белгород и Сталинград.

Винник утверждает, что Украина сыграла одну из ключевых ролей в войне и поэтому обладает полным правом чествовать и Победу и павших воинов.

«Мы можем это делать и в День памяти восьмого мая, и в День Победы, который был установлен Советским Союзом», — сказал он.

Заявление депутата Винника выглядит странным, так как никто никогда не пытался запретить Украине праздновать День Победы, а также никогда не оспаривал роль украинского народа в победе над нацизмом.

Однако высказывание депутата Винника становится вполне логичным, если посмотреть на ту политику, что проводят пришедшие к власти на Украине в результате государственного переворота бандеровцы и их приспешники.

На официальном уровне украинские власти утверждают, что украинские националисты якобы боролись за независимость Украины в годы Великой Отечественной войны как против нацистской Германии, так и против СССР.

Однако на деле так называемые украинские националисты, которые на самом деле являются самыми настоящими нацистами, сражались на стороне Гитлера против СССР и ни о какой «независимой Украине» речь вообще не шла, и все это понимали уже в годы войны.

Политика по отрыву Дня Победы над Германией от России также вполне понятна — если это произойдет, то с точки зрения украинских властей, единственными «носителями» победы останутся те самые украинские нацисты, а за русскими будет окончательно закреплен образ врага. После этого можно будет заняться реабилитацией фашизма как такового.