Тель-Авив, Израиль, 9 мая, 2018, 08:34 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает крайне необходимым продолжение координации действий между израильскими и российскими военными в свете того, что происходит в Сирийской Арабской Республике. Об этом сегодня, 9 мая, сообщает канцелярий главы израильского правительства.

Kremlin.ru Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху

«Сегодня рано утром я вылетаю на важную встречу с президентом России Владимиром Путиным. Все наши встречи важны, однако эта особенно важна. В свете происходящего в Сирии необходимо гарантировать продолжение координации в области безопасности между российской армией и армией обороны Израиля», — сказал Нетаньяху.

Напомним, положение в Сирии остается крайне тяжелым. Израиль перешел к более активным действиям против иранских вооруженных сил, размещенных в Сирии, в частности, участились ракетные удары Израиля по иранским базам в САР.

Очередной удар был нанесен накануне сразу после того, как президент США Дональд Трамп заявил о выходе его страны из соглашения по иранскому атому.

Известно, что несколько израильских ракет были перехвачены сирийскими силами ПВО. Тем не менее два человека погибли в результатет ракетного удара по южной окраине Дамаска.