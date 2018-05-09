Вашингтон, 9 мая, 2018, 07:56 — ИА Регнум. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что заключенное с Исламской Республикой Иран соглашение по атому на самом деле не остановило разработку Тегераном ядерного оружия. Об этом Болтон заявил накануне, 8 мая, в эфире Fox News.

Beao Карта-флаг Ирана

«Эта сделка не остановила иранскую программу по разработке ядерного оружия. Это часть проблемы», — сказал Болтон.

Журналисты заметили Болтону, что после заключения соглашения в Иране проводились многочисленные проверки всех ядерных объектов.

«Не было никаких реальных инспекций там», — безапелляционно заявил Болтон.

Каких-то доказательств своим словам Болтон не привел.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне президент США Дональд Трамп заявил, что его страна выходит из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

Стоит отметить, что Трамп уже давно угрожал сделать это, а в период своей предвыборной программы не раз заявлял, что это соглашение якобы очень вредно для США.

Данное соглашение было заключено ещё при администрации президента США Барака Обамы.