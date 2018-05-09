Вашингтон, 9 мая, 2018, 07:38 — ИА Регнум. Специальный представитель государственного департамента США по вопросам переговоров на Украине Курт Волкер считает, что Крым рано или поздно вернется в состав Украины так же как вернула независимость Эстония, Латвия и Литва, несмотря на то, что они были союзными республиками в течение длительного времени. Об этом сегодня, 9 мая, сообщает «Укринформ».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина после распада

Волкер отметил, что российские власти будут говорить одни вещи о перспективах возвращения Крыма, а Запад — другие.

«Но увидим, что произойдет в перспективе. Страны Прибалтики были оккупированы Советским Союзом в течение десятков лет, и в итоге все изменилось», — сказал Волкер.

При это он признал, что проблема Крыма достаточно сложная, тем не менее спецпредставитель смотрит с большим воодушевлением на предшественников, проводивших политику непризнания «аннексии» прибалтийских государств.

Также Волкер добавил, что санкционное давление на Россию будет продолжаться до тех пор, пока она не вернет Крым Украине. Он уверен, что крымский пакет санкций был четким месседжем Москве:

«Вторжение в другую страну и захват ее территории, ее аннексия, провозглашение своей собственностью — это просто недопустимо, и мы не собираемся мириться с этим».

Напомним, Крым вернулся в состав России в марте 2014 года по итогам референдума о самоопределении. Этот референдум был вызван государственным переворотом на Украине, где власть захватили бандеровцы и их приспешники. Российские власти не раз указывали, что референдум в Крыму прошел в соответствии со всеми нормами международного права и Устава ООН.

Тем не менее Запад и Украина продолжают считать Крым украинской территорией и настаивают на её возвращении под контроль Киева.

Что касается Эстонии, Латвии и Литвы, то эти государства в нынешних границах образовались в 1918 году после распада Российской империи. В 1940 году эти страны были включены в состав СССР, после того, как к власти в них пришли коммунистические партии. С распадом СССР прибалтийские страны вновь обрели независимость.