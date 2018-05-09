Владивосток, 9 мая, 2018, 07:34 — ИА Регнум. В Приморье юные спортсмены на торжественной линейке выстроились в слово «Мир». Таким образом учащиеся спортивной школы «Лотос» и их тренера отдали дань памяти и уважения героям Великой Отечественной войны, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ольга Рубашова Всероссийская акция «Живое спасибо Победе»

Ольга Рубашова Всероссийская акция «Живое спасибо Победе»

В торжественной линейке приняли участие 380 юных спортсменов, тренеров, родителей.

«Участие во всероссийской акции «Живое спасибо Победе», посвящённой празднованию Дня Победы 9 мая, стало уже традиционным событием в спортивной школе. Накануне парада на торжественной линейке зачитывается приказ о награждении лучших спортсменов «Спортсмен года» по итогам результатов соревнований учебно — тренировочного сезона. Как ни кто другой спортсмены знают ценность победы, труда над результатом, что такое радость победы в спорте, что такое командный дух, товарищество, сила характера и воли, демонстрируют всегда особую силу сплочённости и единства», — рассказала организатор спортивно-массовой работы МБУ СШ «Лотос» Ольга Рубашова.

В этом году спортивной школой было подготовлено 245 спортсменов-разрядников. Юными атлетами завоёвано 18 кубков, 295 медалей, грамот и дипломов первых, вторых, третьих степеней. В состав юношеской сборной команды России и сборной команды Приморского края по всем основным культивируемым в спортшколе видам спорта включены 26 спортсменов.

Ольга Рубашова Учащиеся спортивной школы «Лотос»

Значимым событием года стала золотая медаль «Турнира сильнейших боксёров России среди юношей» в Москве призёра Первенства России по боксу Егора Козорезова. Абсолютная чемпионка, рекордсменка Первенства края по пауэрлифтингу в классическом троеборье кандидат в мастера спорта Анна Андронова дважды поднималась на первое место пьедестала Первенства России среди спортивных школ. Чемпионка Первенства Приморского края по пулевой стрельбе Анастасия Третьякова регулярно пополняет копилку наград отделения «Пулевая стрельба» входит в десятку лучших юных снайперов дальневосточного федерального округа.

Дальнегорская школа водного поло уверенно держится в тройке лидеров в регионе. Воспитанники отделения «Водное поло» Валерий Зубарчук, Владимир Култаев, Кирилл Пак, Алексей Белкин стабильно показывают высокие результаты на краевых и дальневосточных соревнованиях. Дальнегорские ватерполисты в этом сезоне стали первыми в крае и завоевали серебряный кубок Первенства Дальнего Востока в Хабаровске.

Алексей Иванов ИА REGNUM Спортивная школа «Лотос» на праздничном параде

Отделением «Синхронного плавания» ведётся активная подготовка спортсменок этого сложного вида спорта. Достойно представляют Дальнегорск на краевых состязаниях пловцы отделения «Спортивное плавание»: София Шаламова, Дарья Диденко, Арина Князева, Дмитрий Пряженников, Тимофей Шаламов. Коллектив отделения «Спортивные танцы» стал Лауреатом Международного фестиваля хореографического искусства.

Алексей Иванов ИА REGNUM Спортивная школа «Лотос» на праздничном параде

«По традиции мы — спортивная школа «Лотос» 9 мая организованной колонной прошли в общегородском параде. Нас всех и детей и взрослых объединяет священная память, великая благодарность поколению ветеранов. Эти герои войны совершили невозможное и на фронте, и в тылу. В тяжёлые годы войны и испытаний главными ценностями у людей были взаимопомощь, взаимопонимание, сострадание, стойкость и фронтовое братство. Такая сплочённость народа, всех, от мала до велика — величайшее наследие Победы. Сохранить и укрепить его — наш с вами долг. Долг перед всеми, кто отстоял Родину, кто избавил мир от нацизма», — отметил директор школы Евгений Хомутов.