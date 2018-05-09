Москва, 9 мая, 2018, 05:52 — ИА Регнум. Во время визита в Пхеньян американскому госсекретарю Майку Помпео придется коснуться темы отказа Вашингтона от обязательств по ядерной сделке с Ираном, сообщил член Совфеда Алексей Пушков в Twitter.

Gage Skidmore Майк Помпео

Комментируя решение американского руководства отправить Помпео с визитом в Пхеньян для подготовки к переговорам президента США Дональда Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, Пушков написал:

«После решения по Ирану Помпео отправился в КНДР — расскажет Киму, как США легко выходят из соглашений и отказываются от своих обязательств».

Напомним, Трамп собирается провести встречу с Кимом по сворачиванию северокорейской ядерной программы. Предполагается, что взамен США смягчат политику в отншении Северной Кореи.

На фоне подготовки этих переговоров Трамп в одностороннем порядке отказался от Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), который в США называют ядерной сделкой с Ираном.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Помпео уже находится в Пхеньяне. Встретится ли он лично с Кимом на этот раз — не известно.