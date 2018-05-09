Пхеньян, 9 мая, 2018, 05:34 — ИА Регнум. Визит американского госсекретаря Майка Помпео в Северную Корею начался 9 мая, сообщает Reuters.

(сс) Bjørn Christian Tørrissen Пхеньян

Глава госдепа прибыл в Пхеньян из Токио.

Уточняется, что целью визита является подготовка встречи президента США Дональда Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Еще одной темой переговоров с участием Помпео станет вопрос освобождения из тюремного заключения трех граждан США, которого добивается Вашингтон.

Напомним, ранее Трамп объявил о новой поездке Помпео в Пхеньян. Сам глава госдепа сказал, что пока не знает, состоится ли его встреча с Кимом.

Встреча Трампа и Кима, как утверждают в США, должна состояться в ближайшие месяцы. Место и дата пока не названы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 мая Ким Чен Ын встретился с председателем КНР Си Цзиньпином.

В ходе переговоров он сказал, что у Пхеньяна отпадет необходимость в развитии ядерной программы, если «заинтересованные стороны откажутся от враждебной политики и угроз в отношении Северной Кореи».

Читайте подробнее: Ким Чен Ын обозначил условия отказа КНДР от ядерного оружия