Казань, 9 мая, 2018, 04:46 — ИА Регнум. В Татарии военный комиссариат нашёл и восстановил удостоверения к трём боевым орденам, которые по разным причинам не были вручены участникам Великой Отечественной войны. Накануне празднования Победы документы на ордена Александра Невского от 1944 года, Красной Звезды от 1944 года и Славы III степени от 1945 года родственникам ушедших ветеранов передал глава региона Рустам Минниханов, передаёт ИА REGNUM.

Награждение советского солдата. 1944

«День Победы — священный праздник, который нам подарили вы — наши отцы, деды и прадеды. В рядах действующей армии сражались около 700 тысяч человек из Татарстана. Наши земляки принимали участие во многих боевых операциях, трудились ради Победы на полях, фабриках, заводах и в госпиталях. В летописи Великой Отечественной войны навсегда останутся примеры бесстрашия и отваги татарстанцев. Более 100 тысяч наших земляков за героизм и самоотверженность на фронте были награждены орденами и медалями», — заявил глава республики.

Напомним, 48 жителей региона являются полными кавалерами ордена Славы, а 185 были удостоены «Золотой Звезды» Героя Советского Союза.

На начало мая 2018 года в республике проживают 46 тыс. 537 ветеранов Великой Отечественной войны. Из них 1596 — это инвалиды и участники войны.

В казанском Парке Победы 9 мая проведут реконструкцию празднования Дня Победы 1945 года. С 18:00 и до 20:00 часов военные духовые оркестры будут исполнять композиции времён Великой Отечественной войны, под которые закружатся в вальсе свыше 40 пар в костюмах 1930 — 1940 годов.

В День Победы в Татарии запланировано около 300 праздничных мероприятий, в которых ожидается участие свыше 650 тыс. жителей региона.

Основной площадкой в столице республике станет площадь Тысячелетия. В торжественном марше впервые примет участие техника военных лет, в числе которых танки Т-34 и ИС-3, легендарная БМ-13 «Катюша».