Вашингтон, 9 мая, 2018, 04:35 — ИА Регнум. Решение отложить ввод в строй атомного авианосца Gerald R. Ford ВМС США принято командованием американского флота, сообщает Bloomberg.

U.S. Navy Атомный авианосец Gerald R. Ford

Уточняется, что ввод отложен на четыре года из-за выявленных на испытаниях дефектов.

Напомним, стоимость этого объекта, строительством которого занималась компания Huntington Ingalls Industries, составляет $13 млрд.

Строительство авианосца началось в 2009 году на верфях в Ньюпорте (штат Вирджиния, США). Корабль был спущен на воду пять лет назад, и после этого шла установка боевых систем, которую планировалось завершить в 2014 году.

Позднее сроки ввода Gerald R. Ford в эксплуатацию неоднократно переносились. За это время стоимость корабля выросла.

Летом 2017 года авианосец официально был принят на вооружение. Но окончательный ввод в эксплуатацию состоится в 2022 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне 2017 года выяснилось, что палуба авианосца не годится для взлета и посадки самолетов палубной авиации. Корабль, как оказалось, не может обеспечивать взлет палубных истребителей F/A-18 с подвешенными к крыльям дополнительными топливными баками.