Иерусалим, 9 мая, 2018, 04:24 — ИА Регнум. В Израиле День Победы «будет праздником отныне и навсегда», заявил председатель Всеизраильского союза ветеранов Второй мировой войны Авраам Гринзайт, передают «Вести».

Gov.il Празднование Дня Победы в Израиле

В 2018 году в Израиле впервые начали отмечать День Победы как государственный праздник. Празднование проходит в течение двух дней — с 8 по 9 мая.

В центре Иерусалима в честь солдат Красной армии, освободившим узников «Освенцима», «Майданека», «Терезина», над площадью парламента подняты государственные флаги.

Отмечается, что 8 мая в честь ветеранов и их боевых товарищей, погибших на войне, зажгли факел памяти.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху приглашен на военный парад в Москве, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.