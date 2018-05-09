Дамаск, 9 мая, 2018, 03:12 — ИА Регнум. Два человека стали жертвами ракетного удара Израиля по Дамаску, сообщает SANA.

Michael Deal Взрыв

Уточняется, что погибшие — муж и жена — приехали в Дамаск из города Шейх-Мискин (провинция Дераа, Сирия).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 мая агентство SANA распространило информацию, что система ПВО Сирии отразила ракетный удар Израиля. Удар был нанесен по объектам к югу от Дамаска в районе Эль-Кисва.

В Израиле отказались комментировать это сообщение. Отсутствует и официальное подтверждение данных со стороны сирийских военных.

Ранее Тель-Авив объявил о «повышенной готовности к нападению» для частей, расположенных в районе Голанских высот из-за «активности нерегулярных иранских сил в Сирии».