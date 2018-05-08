Москва, 9 мая, 2018, 02:57 — ИА Регнум. Борьба за Telegram в России будет продолжена, написал основатель мессенджера Павел Дуров в социальной сети «ВКонтакте».

Дарья Драй ИА REGNUM Бумажный самолетик в поддержку Telegram

"Иногда говорят, что Telegram был заблокирован в России, так как «закон есть закон». Однако Telegram заблокирован в России как раз вопреки главному закону страны — Конституции», — написал Дуров.

Дуров отметил, что передача универсальных ключей шифрования привела бы к последующему бесконтрольному доступу к переписке неограниченного круга лиц. Была бы нарушена тайна переписки.

Поэтому юристы из «Агоры» 8 мая обжаловали решение Верховного суда России о законности приказа ФСБ по блокировке Telegram. Дуров призвал российские власти «откажутся от языка неисполнимых ультиматумов, на котором сегодня ведется диалог с технологическими компаниями».

«Независимо от этого, мы продолжим борьбу за Telegram в России. История наших предков учит биться до победного конца. С Днем Победы!» — написал он в соцсети.

Напомним, решение о блокировке Telegram по иску Роскомнадзора вынесено Таганским судом Москвы 13 апреля. Это было сделано после того, как администрация сервиса отказалась предоставлять ФСБ ключи для расшифровки сообщений пользователей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 мая адвокат Павел Чиков заявил, что руководство Telegram обжаловало решение Верховного суда РФ (от 20 марта) о законности предписания ФСБ и предоставлять ей ключи шифрования переписки пользователей.