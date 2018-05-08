Лиссабон, 9 мая, 2018, 02:21 — ИА Регнум. Чрезвычайный и полномочный посол России в Португалии Олег Белоус скончался в Лиссабоне 8 мая, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Embrussia.ru Олег Белоус (слева)

«Ушел из жизни яркий дипломат, профессионал высшей пробы, внесший большой личный вклад в создание новой европейской архитектуры, налаживание партнерских отношений с Францией, Италией, Испанией, Португалией и другими странами Европы», — сообщили в МИД.

В российском ведомстве назвали Олега Николаевича Белоуса человеком большой души и наставником целого поколения дипломатов. Он является примером служения России и твердой защиты ее интересов, отмечают в МИД РФ.

«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Олега Николаевича», — говорится в сообщении.

Напомним, Олегу Белоусу 18 августа исполнилось бы 67 лет. На дипломатической работе он находился с 1973 года. На должности чрезвычайного и полномочного посла России в Португалии находился с 25 января2013 г.