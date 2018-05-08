Кишинёв, 9 мая, 2018, 00:55 — ИА Регнум. Послом Молдавии в США станет заместитель лидера правящей Демпартии Владимира Плахотнюка по партии — Кристина Балан. Как передает корреспондент ИА REGNUM, о назначении сообщил на брифинге в Кишиневе сам Плахотнюк.

Флаг Молдавии

По его словам, из Вашингтона уже получен агреман на ее назначение. В Демпартии Кристина Балан отвечала за внешнеполитические связи и сопровождала Плахотнюка в его поездках в США и ЕС.

Должность главы молдавской дипмиссии в США стала вакантной в ноябре 2017 года, когда правительство внезапно отозвало из Вашингтона Аурела Чокоя, который занимал этот пост всего около четырех месяцев. В МИД Молдавии сообщили, что Чокой сам попросил об отставке по личным причинам. В апреле 2018 года Чокоя назначили внешнеполитическим советником президента Игоря Додона.