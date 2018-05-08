Москва, 9 мая, 2018, 00:47 — ИА Регнум. Переговоры между Нечирваном Барзани, премьер-министр Иракского Курдистана, и рядом российских официальных лиц состоятся 9 мая в Москве, сообщает Reuters.

Foreign and Commonwealth Office Нечирван Барзани (слева)

Уточняется, что Барзани едет в Россию по приглашению главы «Роснефти» Игоря Сечина. Агентство не уточнило план переговоров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 января российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва готова стать посредником в урегулировании конфликта между Ираком и Иракским Курдистаном (самопровозглашенное государство).

При этом российский министр подчеркнул приверженность России территориальной целостности Ирака. Москва, отметил он, выступает за национальный диалог.

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