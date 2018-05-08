Челябинск, 9 мая, 2018, 00:19 — ИА Регнум. Ветераны-железнодорожники отправились на ретропоезде из Челябинска в Кыштым в поездку, приуроченную к 73-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в пресс-службе ЮУЖД.

Сергей Григоренко Ретропоезд

«8 мая из Челябинска в Кыштым отправился ретропоезд, — сообщили в пресс-службе железной дороги. — В поездке, приуроченной к 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, приняли участие 100 ветеранов-железнодорожников».

Уточняется, что ретропоезд из трех купейных вагонов ведет паровоз «Л-4429».

"Перед отправлением руководители и ветераны Южно-Уральской магистрали возложили венки к мемориалу «Стена боевой и трудовой славы» и монументу «Два танка», — сообщили в пресс-службе.

В ЮУЖД отметили, что 8 мая для гостей праздника на площадке музея железнодорожной техники прошел концерт, была развернута полевая кухня.

В пресс-службе региональной железной дороги сообщили, что в канун Дня Победы организованы еще три ретропоезда по маршрутам Курган — Утяк, Оренбург — Новосергиевская — Бузулук, Орск — Кувандык.

Всего в праздничных поездках участвовали 400 ветеранов-железнодорожников.