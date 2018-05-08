Москва, 8 мая, 2018, 23:57 — ИА Регнум. Решение США об одностороннем выходе из соглашения по ядерной программе Ирана противоречит интересам международного сообщества и является очередным примером грубого нарушения Вашингтоном норм международного права. Об этом говорится в распространённом 8 мая заявлении МИД России.

Флаг США

В ведомстве подчёркивают, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранскому атому «является важнейшей многосторонней договорённостью, одобренной резолюцией Совета Безопасности ООН 2231».

«План действий не принадлежит только США, а является достоянием всего международного сообщества, которое неоднократно подтверждало заинтересованность в его сохранении и долгосрочной устойчивой реализации в интересах укрепления международного и регионального мира и безопасности, а также режима ядерного нераспространения», — говорится в сообщении.

МИД выражает обеспокоенность в связи с тем, что Соединённые Штаты «в очередной раз действуют вопреки мнению большинства государств и исключительно в собственных узкокорыстных и конъюнктурных интересах, грубо попирая нормы международного права».

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«Каких-либо оснований для подрыва СВПД нет и быть не может. План действий доказал свою полную дееспособность. Он эффективно справляется со всеми поставленными перед ним задачами. Иран строго придерживается взятых на себя обязательств, что регулярно подтверждается со стороны МАГАТЭ», — отмечают также в МИД.

В этой связи российская сторона констатирует то, что «действия Вашингтона подрывают международное доверие к МАГАТЭ, в ходе реализации СВПД постоянно доказывавшему свой высокий профессионализм».

«Обнародованная Вашингтоном позиция представляет собой существенное нарушение СВПД. Совместная комиссия участников СВПД должна оперативно и самым тщательным образом рассмотреть и квалифицировать данную ситуацию в рамках установленных процедур», — заявляют в МИД.

Отмечается также, что российская сторона остаётся открыта к дальнейшему взаимодействию с остальными участниками СВПД и «продолжит активно развивать двустороннее сотрудничество и политический диалог с Исламской Республикой Иран».

Напомним, президент США Дональд Трамп 8 мая подписал указ о выходе Вашингтона из соглашения по ядерной программе Ирана и восстановлении санкций, действие которых было приостановлено данным соглашением. Чуть позднее Белый дом обнародовал перечень требований к Тегерану.

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