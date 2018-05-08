Киев, 8 мая, 2018, 23:42 — ИА Регнум. Украинские трудовые мигранты за 2017 год перевели из Польши на Украину 11,7 млрд злотых (около $3,2 млрд). Об этом сегодня, 8 мая, сообщают польские СМИ со ссылкой на Национальной банк Польши.

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Сообщается, что всего за 2017 года иностранцы перевели из Польши 13 млрд злотых (около $3,6 млрд). При этом украинские трудовые мигранты перевели 11,7 млрд злотых (около $3,2 млрд) или 90,4% от общего числа отправленных из Польши денежных переводов физических лиц.

Напомним, в феврале этого года польская газета Dziennik Gazeta Prawna опубликовала рейтинг «50 самых влиятельных людей польской экономики». На второй месте этого рейтинга оказался собирательный образ украинского трудового мигранта. Издание отметило, что украинские трудовые мигранты влияют на польскую экономку больше, чем тот же президент Польши.

Известно, что в 2017 году польские работодатели подали 1,7 млн заявлений о намерении трудоустроить граждан Украины.