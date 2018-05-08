Тель-Авив, Израиль, 8 мая, 2018, 23:41 — ИА Регнум. Израиль начал ограниченный призыв резервистов в вооруженные силы страны, сообщает 8 мая пресс-служба армии обороны Израиля.

Военные Израиля

Причины принятия этого решения пресс-служба не конкретизирует. Сообщается только то, что резервисты призываются «в соответствии с потребностями».

Стоит отметить, что ранее израильские военные заявили об усилении угрозы иранского нападения на страну с территории Сирии.

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На сирийской границе в районе Голанских высот израильские военные усилили систему ПВО и активизировали строительство бомбоубежищ.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 мая сирийское телевидение рассказало об отражении ракетного удара Израиля системой ПВО страны.