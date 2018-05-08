Дамаск, 8 мая, 2018, 23:25 — ИА Регнум. Система ПВО Сирийской Арабской Республики отразила ракетный удар Израиля, сообщает 8 мая сирийское агентство SANA.

Sevda Babayeva ЗРК С-200

По данным агентства, вооруженные силы Израиля пытались нанести ракетный удар по объектам к югу от Дамаска в районе Эль-Кисва.

Стоит отметить, что пресс-служба вооруженных сил Израиля отказывается комментировать эти сообщения.

Официального подтверждения со стороны сирийских военных также пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 мая Израиль объявил о «повышенной готовности к нападению» для частей, расположенных на сирийской границе в районе Голанских высот.

По заявлению израильских военных, это связано с «активностью нерегулярных иранских сил в Сирии».