Сирийские СМИ: ПВО страны отразили ракетный удар Израиля
Дамаск, 8 мая, 2018, 23:25 — ИА Регнум. Система ПВО Сирийской Арабской Республики отразила ракетный удар Израиля, сообщает 8 мая сирийское агентство SANA.
Sevda Babayeva
ЗРК С-200
По данным агентства, вооруженные силы Израиля пытались нанести ракетный удар по объектам к югу от Дамаска в районе Эль-Кисва.
Стоит отметить, что пресс-служба вооруженных сил Израиля отказывается комментировать эти сообщения.
Официального подтверждения со стороны сирийских военных также пока нет.
Как сообщало ИА REGNUM, 8 мая Израиль объявил о «повышенной готовности к нападению» для частей, расположенных на сирийской границе в районе Голанских высот.
По заявлению израильских военных, это связано с «активностью нерегулярных иранских сил в Сирии».