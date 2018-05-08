Вашингтон, 8 мая, 2018, 23:19 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп поручил своей администрации незамедлительно приступить к процессу пересмотра санкций в отношении Ирана в связи с односторонним выходом Вашингтона из сделки по иранскому атому, сообщает пресс-служба Белого дома.

Санкции Трампа

«Вновь введённые санкции будут направлены на важнейшие сектора экономики Ирана, такие как энергетический, нефтехимический и финансовый», — говорится в сообщении.

Отмечается, что лицам, ведущим бизнес в Иране, будет предоставлен определенный период времени на сворачивание всех проводимых сделок и операций с участием иранской стороны.

Какой именно срок будет отведён, в сообщении Белого дома не уточняется, однако подчёркивается, что «те, кто не прекратит такую деятельность с Ираном, рискует к концу этого периода подвергнуться серьёзным последствиям».

«Выход Соединённых Штатов из Совместного всеобъемлющего плана действий заставит иранский режим изменить свой курс на враждебную деятельность и обеспечит уверенность в том, что плохие поступки Ирана больше не будут вознаграждены», — говорится в пресс-релизе.

Напомним, Дональд Трамп 8 мая подписал указ о выходе СШАиз соглашения по ядерной программе Ирана и восстановлении санкций, действие которых было приостановлено этим соглашением. Чуть позднее Белый дом обнародовал перечень требований Вашингтона к Тегерану.