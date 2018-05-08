Ереван, 8 мая, 2018, 23:16 — ИА Регнум. Настоящим бенефициаром «революции» в Армении является Россия, заявляется в статье «Как Россия сыграла роль молчаливого кингмейкера в армянской революции», опубликованной 8 мая агентством Reuters.

Police.am В Армении

Основываясь на заявлениях «трех информированных источников» (одним из которых является Армен Григорян, помощник Никола Пашиняна, другие не раскрываются) журналисты Reuters сообщают, что у российских официальных лиц в течение всей «революции» были контакты как с представителями оппозиции, так и с правительством Сержа Саргсяна.

И только благодаря этому «Армения смогла сместить своих правителей без насилия или продолжительного противостояния с полицией».

«Reuters не нашло доказательств того, что Россия активно вмешивалась в события в Армении. Действительно, решение Москвы не делать этого могло быть достаточным, чтобы склонить баланс в пользу протестующих», — считают журналисты.

Отмечается, что протестующие в Армении намеренно отказались от опыта украинского «Евромайдана» 2014 года, использования флагов ЕС и США, а после победы «революции» сразу обратились к России.

Также сразу после назначения премьер-министром, лидер протеста Никол Пашинян заявил, что надеется на скорую встречу с президентом России Владимиром Путиным. Ему была отправлена телеграмма от российского лидера, поздравляющая с назначением.

«Внешняя политика Владимира Путина, направленная на то, чтобы остановить Запад, посягнувший на сферу влияния России, превратила Кремль в фактического кингмейкера в некоторых частях бывшего Советского Союза», — делает вывод агентство Reuters.

Напомним, уличные акции протеста в Армении, начавшиеся в конце марта с небольших акций в Ереване, к середине апреля охватили всю страну. В протестных митингах, маршах, блокировании дорог и других акциях участвовали десятки тысяч человек.

23 апреля премьер-министр Армении Серж Саргсян подал в отставку. 8 мая новым премьер-министром страны был избран лидер протеста Никол Пашинян.