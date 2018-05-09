Иван Шилов ИА REGNUM День Победы

Москва, 9 мая, 2018, 22:00 — ИА Регнум. Александр ЗахаровичКарпенко родился 20 июня 1921 года в селе Поповка Кашарского района, на севере Ростовской области. По рассказам его отца и деда, год был очень тяжелый не только для страны, но и для всего российского народа. Только завершилась империалистическая война, принёсшая много бед. А после — гражданская война, которая разрушила всё, что могла разрушить. Сложная обстановка создалась в стране, потому люди искали место, где можно было выжить. Со всех уголков России ехали на Дон. Именно по этой причине семья Карпенко в поисках жизни переехала в Ростов.