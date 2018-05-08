Черкассы, Украина, 8 мая, 2018, 23:04 — ИА Регнум. В украинском городе Черкассы увеличилось количество пострадавших от отравления на школьной линейке, сообщила 8 мая и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Скорая помощь

Об этом глава медицинского ведомства Украины сообщила в своём Twitter.

По имеющимся у Супрун данным, к вечеру 56 человек были госпитализированы в Черкассах.

«Статус по Черкассам на 19:00. Госпитализированы 56 человек: 53 ребёнка, трое взрослых. В отделении интенсивной терапии — 12 (11 детей и один взрослый)», — написала Ульяна Супрун.

По информации и.о. министра здравоохранения Украины, состояние пострадавших в Черкассах людей улучшается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил журналистам, что причиной отравления школьников в Черкассах могло быть локальное распыление неких веществ.

На данный момент это вещество не выявлено и не установлен его химический состав.