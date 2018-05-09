Иван Шилов ИА REGNUM День Победы

Москва, 9 мая, 2018, 14:00 — ИА Регнум. Для юной москвички Анны Стуковой война началась с первых дней нападения фашисткой Германии. Глядя на то, как бомбят её родной город, она, тогда ещё 19-летняя школьница, попросила записать её на лётные курсы, но из-за небольшого роста и хрупкого телосложения стала сначала медсестрой, а потом связистом и помощником артиллеристов, оказавшись на защите блокадного Ленинграда в составе 351-го зенитного артиллерийского полка Ленинградской стрелковой дивизии. Анна Захаровна видела и терпела многое: гибель друзей, голод блокадного города, ранения и обморожения, но не сомневалась в победе.