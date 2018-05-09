Иван Шилов ИА REGNUM День Победы

Москва, 9 мая, 2018, 12:00 — ИА Регнум. Вера Васильевна Кудинова родилась в 1930 году в деревне Ржевка, Рязанской области, Михайловского района. Отец Василий Ксенофонтович Коновалов, участник битвы под Москвой, был демобилизован в 1945 году, мать Екатерина Михайловна Коновалова, труженик тыла. Вера Кудинова, ветеран Великой Отечественной войны, ветеран труда, труженик тыла. Имеет государственные награды.